Martin Kaymer haderte zum Auftakt in München vor allem mit vielen vergebenen Putts.

22.06.2017 Moosinning. Martin Kaymer ist äußerst mäßig in das Münchner Golfturnier gestartet. Der zweifache Majorsieger aus Mettmann schaffte in der ersten Runde auf dem 18-Loch-Kurs in Moosinning-Eichenried gerade den Platzstandard von 72 Schlägen und lag damit schon vor Rundenabschluss weit zurück.

Der 32-Jährige haderte vor allem mit vielen vergebenen Putts. "Ich habe viele Chancen liegen lassen", kommentierte Kaymer. "Ich hatte neun machbare Chancen aus sechs, sieben Metern - wenn du davon nur eine nutzt, bleibt einiges auf der Strecke."

Besser als Kaymer lagen nach gut der Hälfte aller Starter Alexander Knappe (69 Schläge) und Sebastian Heisele (70). Einen sehr schlechten Auftakt erwischte Marcel Siem, der sogar 76 Versuche für die 18 Löcher benötigte. Insgesamt 14 deutsche Starter sind bei dem mit zwei Millionen Euro dotierten Europa-Tour-Event in der Nähe des Münchner Flughafens dabei. (dpa)