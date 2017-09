Estin steht im Viertelfinale

04.09.2017 New York. Die Weltranglisten-418. Kaia Kanepi steht als größte Überraschung im Viertelfinale bei den US Open der Tennisprofis. Die 32-jährige Estin setzte sich in New York gegen Darja Kassatkina aus Russland 6:4, 6:4 durch.

Kanepi erreichte zum ersten Mal seit 2013 wieder die Runde der besten Acht bei einem Grand-Slam-Turnier. Die Qualifikantin trifft nun auf die Siegerin der Partie zwischen der Ukrainerin Jelina Switolina und Madison Keys aus den USA. Kanepi hatte in den vergangenen beiden Jahre wegen Fußverletzungen und einer Viruserkrankung nicht spielen können. (dpa)