02.01.2017 München. Nach dem 0:6 gegen Bremerhaven gewinnen die Kölner beim Meister und Spitzenreiter in München mit 2:1. Patrick Hager und Corey Potter treffen für die Gäste.

Die Kölner Haie sind gut ins neue Jahr gestartet. Beim Meister und Tabellenführer Red Bull München haben sie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit 2:1 (1:0/0:0/1:1) gewonnen und zeigten dabei taktisch und kämpferisch eine ansprechende Leistung.

Zehn der letzten zwölf Gastspiele hatten die Haie in München verloren, von den jüngsten sechs Auswärtsspielen nur eines gewonnen. München hatte zudem seine letzten zehn Heimspiele allesamt gewonnen. Das alles mussten die Haie genauso aus den Köpfen bekommen wie die bittere 0:6-Klatsche in Bremerhaven vor zwei Tagen.

Patrick Hager gelang dies als Erstem, er brachte die Haie mit einem Traumtor in Führung. In der 7. Minute zog er auf der rechten Seite durch, führte die Scheibe über die Grundlinie und dann wieder vor das Tor um einen Verteidiger und Torhüter David Leggio herum, bis er nur noch einschieben musste.

"So ein Spiel wie in Bremerhaven will man immer vermeiden, aber es ist nun einmal passiert und nun wollen wir voll angreifen", sagte Verteidiger Pascal Zerressen. Ryan Jones und Philip Gogulla hätten sogar noch im ersten Drittel auf 2:0 für die Kölner erhöhen können, die Haie spielten sehr solide und waren gegenüber Bremerhaven nicht wiederzuerkennen. Johannes Salmonsson hatte in der 24. Minute bei einem Konter die nächste große Chance, Leggio wehrte ab. Der Meister spielte erwartet stark, die Haie hielten konzentriert dagegen und ließen nicht viele Torchancen zu. Nur phasenweise gewannen die Münchner die Oberhand und erhöhten den Druck selten. Köln war stark in den Zweikämpfen und griff die Gastgeber früh an, um Fehler zu provozieren und durch Scheibengewinn Chancen zu kreieren.

T.J. Mulock hatte die nächste gute Gelegenheit für Köln, auf der anderen Seite traf Michael Wolf nur das Lattenkreuz. In der 37. Minute hätte Hager fast sein zweites Tor mit einem ähnlichen Solo gemacht, wieder schirmte er die Scheibe stark mit dem Körper ab und zog vors Tor, doch diesmal konnte Leggio abwehren.

Die Münchner Zuschauer pfiffen nach dem zweiten Drittel, sie erwarteten vom souveränen Tabellenführer mehr. Doch die fehlende Dominanz des Meisters lag nicht zuletzt am Einsatz der Kölner. Bis zur 44. Minute ging die Kölner Taktik auf, dann fiel der Ausgleich durch einen Schuss von Mads Christensen. Nun wurde das Spiel noch intensiver, Yannic Seidenberg musste auf die Strafbank und die Haie spielten ihr Powerplay mit Christian Ehrhoff, Philip Gogulla und Hager geduldig aus. Sie warteten auf eine Lücke, die Corey Potter mit einem satten Schuss zum 2:1 für die Gäste fand (48.). Neun Minuten vor dem Ende musste Hager für zwei Minuten hinaus, doch auch das Kölner Unterzahlspiel funktionierte sehr gut. München kam kaum einmal in die Powerplay-Aufstellung. Doch nach der überstandenen Strafe wurden die Kölner mehr und mehr in die Defensive gedrängt, der Meister nahm das Heft in die Hand und setzte die Kölner unter Druck. Die Haie kamen kaum noch vor das gegnerische Tor.

Drei Minuten vor Schluss checkte Seidenberg Johannes Salmonsson und musste dafür erneut auf die Strafbank. Als er zurückkam, war nur noch eine Minute zu spielen. Leggio ging vom Eis, München griff mit sechs Feldspielern an, aber der Ausgleich fiel nicht mehr.

Köln: Wesslau, Potter, Zerressen, Salmonsson, Hospelt, Reinhart - Lalonde, Eriksson, Jones, Hager, Gogulla - Müller, Ehrhoff, Krämmer, Mulock, Byers - Sulzer, Boucher, Latta, Ohmann - Tore: 0:1 (06:34) Hager (Lalonde/Jones), 1:1 (43:47) Christensen (Aucoin/Regehr), 1:2 (47:18) Potter (Hager/Gogulla) - Strafminuten: München 8, Köln 6 - Zuschauer: 10 000 - Schiedsrichter: Bauer, Schimm. (Alexander Brandt-Memet)