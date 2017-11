Torwart Jake Allen (r) von St. Louis Blus in Aktion gegen New York Islanders Jason Chimera.

12.11.2017 Nashville (dpa) – Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl hat mit den Pittsburgh Penguins in der nordamerikanischen NHL eine knappe Auswärtsniederlage kassiert. Der Stanley-Cup-Champion musste sich den Nashville Predators mit 4:5 (1:0, 1:3, 2:1, 0:1) nach Penaltyschießen geschlagen geben.

Zwar konnten die Penguins eine zwischenzeitliche Zwei-Tore-Führung der Gastgeber wettmachen, zum Sieg reichte es allerdings nicht. Den entscheidenden Treffer im Shootout erzielte Filip Forsberg für den Vizemeister. Das erste Aufeinandertreffen der beiden Finalteilnehmer aus der letzten Saison konnte Pittsburgh am 7. Oktober mit 4:0 für sich entscheiden.

Nationaltorhüter Thomas Greiss hat mit den New York Islanders hingegen einen Sieg in fremder Halle gefeiert. Mit 5:2 (3:0, 1:1, 1:1) konnte sich das Team aus dem New Yorker Stadtteil Brooklyn gegen die St. Louis Blues durchsetzen. Der 31-jährige Greiss wehrte 35 der 37 Schüsse auf sein Tor ab. Den Grundstein zum Erfolg legten die Gäste mit drei Treffern bereits im ersten Drittel. Das Tor zum zwischenzeitlichen 3:0 der Islanders erzielte Jordan Eberle (14.). Verteidiger Dennis Seidenberg absolvierte seine siebte Partie in der laufenden Spielzeit.

Nationalspieler Tobias Rieder ging mit den Arizona Coyotes erneut als Verlierer vom Eis. Gegen die Winnipeg Jets unterlag das Team zuhause 1:4 (1:0, 0:1, 0:3). Den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 für die Gäste aus Kanada erzielte Mark Scheifele (53.). Mit sieben Punkten nach 19 Spielen ist Arizona das schlechteste Team der gesamten Liga. (dpa)