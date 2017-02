Penguins verlieren dennoch

20.02.2017 Pittburgh. Auch das dritte Saison-Tor von Stanley-Cup-Sieger Tom Kühnhackl hat seine Pittsburgh Penguins in der nordamerikanische Profiliga NHL nicht vor einer 2:5-Pleite gegen die Detroit Red Wings bewahrt.

Der Nationalspieler traf am Sonntagabend (Ortszeit) zum zwischenzeitlichen 1:1 in Unterzahl. Für den Sohn von Eishockey-Legende Erich Kühnhackl war es das erste Tor seit dem 8. Dezember. Pittsburgh rangiert mit 80 Zählern trotz der Pleite weiter auf Platz zwei der Metropolitan Division hinter den Washington Capitals (85). Die Penguins sind zudem in der gesamten NHL nach wie vor das drittbeste Team.

Auch der Liga-Primus aus Washington verlor trotz einer starken Leistung von Ersatzkeeper Philipp Grubauer. Die Caps unterlagen den New York Rangers 1:2. Grubauer zeigte dabei 25 Paraden, doch ein Treffer vom russischen Superstar Alexander Owetschkin (18.) reichte nicht, die Niederlage abzuwenden. Ryan McDonagh (8.) und Mats Zuccarello (49.) besiegelten die zwölfte Saison-Pleite der Caps.

Nationalmannschaftskollege Dennis Seidenberg gewann dagegen mit seinen New York Islanders gegen die New Jersey Devils mit 6:4. Einen Tag zuvor hatten die Islanders gegen den selben Gegner noch 2:3 verloren. Stammkeeper Thomas Greiss bekam diesmal eine Pause.

Auch Nationalverteidiger Korbinian Holzer feierte ein Erfolgserlebnis. Mit seinen Anaheim Ducks gewann er das kalifornische Duell gegen die Los Angeles Kings mit 1:0. Durch den Sieg schafften die Ducks in der Pacific Divison den Anschluss an Leon Draisaitls Edmonton Oilers, die punktgleicher Zweiter sind. (dpa)