Köln. Die Kölner Haie haben einen weiteren Stürmer verpflichtet. Jason Akeson wechselt aus Schweden zum KEC. Zuletzt stand der gebürtige Kanadier für SHL-Club Mora IK auf dem Eis.

Von Martin Sauerborn, 25.07.2018

Dass Rechtsschütze Jason Akeson scoren kann, bewies er über viele Jahre hinweg in der American Hockey League (AHL). Für die Adirondack Phantoms, die Leigh Valley Phantoms, die Rochester Americans, die Binghampton Senators und Syracuse Crunch absolvierte der heute 28-Jährige insgesamt 406 AHL-Spiele und sammelte dabei 333 Scorerpunkte (115 Tore, 218 Vorlagen).

Für die Philadelphia Flyers lief Akeson 22 Mal in der NHL auf, erzielte dabei in sieben Playoffpartien zwei Tore und eine Vorlage. „Jason ist ein technisch versierter Angreifer, der in der American Hockey League kontinuierlich Scorerpunkte produziert hat.

Nun haben die Kölner Haie den Stürmer verpflichtet. Die nordamerikanisch geprägte Spielweise in der DEL wird ihm zugute kommen. Jason kommt hoch motiviert nach Köln, um hier seine Europa-Karriere in der Deutschen Eishockey Liga fortzusetzen“, freut sich Haie-Sportdirektor Mark Mahon über die Verpflichtung des Stürmers, der beim KEC die Rückennummer 19 erhält.