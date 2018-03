0:2 Niederlage

Mannheim. Die Kölner Haie haben am Freitagabend in Mannheim mit 0:2 verloren. Vor der abschließenden Partie am Sonntag beim ERC Ingolstadt kann der KEC den Sprung zurück in die Top sechs der Liga nicht mehr aus eigener Kraft schaffen.

Von Tobias Carspecken, 02.03.2018

Die Vorzeichen waren brisant. Nach der 1:3-Niederlage bei den Iserlohn Roosters zum Start aus der Olympia-Pause der Deutschen Eishockey Liga und dem damit einhergehenden Rausrutschen aus den direkten Playoffplätzen hatten die Kölner Haie so stark wie noch nie in dieser Saison unter Zugzwang gestanden. Bei den Adler Mannheim zählte am vorletzten Hauptrunden-Spieltag nichts anderes als ein Sieg für die Mannschaft von Trainer Peter Draisaitl. Doch der KEC hielt dem Druck nicht stand. Er verlor am Freitagabend in der Kurpfalz verdient mit 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) und kann vor der abschließenden Partie am Sonntag (14 Uhr) beim ERC Ingolstadt den Sprung zurück in die Top sechs der Liga bei zwei Punkten Rückstand nicht mehr aus eigener Kraft schaffen.

Neben einem eigenen Sieg sind dafür nämlich auch Patzer der Konkurrenten Mannheim (in Augsburg) und Bremerhaven (in Berlin) notwendig. Der Gang in die ungeliebten Preplayoffs ist für die mit ganz anderen Ambitionen in die Saison gestarteten Kölner folglich kaum noch abzuwenden. Dabei hatten sich die personellen Voraussetzungen zumindest in der Defensive deutlich gebessert. Das Verteidigerduo Moritz Müller und Corey Potter, das in Iserlohn noch krankheitsbedingt gefehlt hatte, meldete sich rechtzeitig gesund. Dafür mussten die Kölner auf ihren Topscorer Felix Schütz verzichten, der grippekrank im Teamhotel geblieben war.

Für ihn rückte Dylan Wruck in die erste Sturmreihe. Der Endspiel-Charakter der Begegnung verlieh beide Mannschaften dazu, mit offenem Visier zu starten. So ergaben sich zu Beginn sehr gute Chancen. Gustaf Wesslau, der an diesem Abend zum besten Kölner avancieren sollte, zeigte bei einem Drehschuss von Matthias Plachta (5.) und mit einer Großtat gegen David Wolf (10.) sein ganzes Können. Auf der Gegenseite vergaben die frei vor dem ebenfalls bärenstarken Mannheimer Schlussmann Dennis Endras auftauchenden Nico Krämmer (8.) und Philip Gogulla (10.) beste Möglichkeiten für Köln. In Unterzahl geriet der KEC in Rückstand: Zwei Sekunden, bevor Dominik Tiffels zurück auf das Eis gedurft hätte, drückte Devin Setoguchi die Scheibe aus dem Getümmel heraus ins Netz (14.).

Draisaitls Schützlinge ließen im ersten Drittel dagegen gleich drei Powerplay-Situationen ungenutzt. Auch im Mittelabschnitt gestaltete sich das Duell eng und hart umkämpft. Die ganz großen Chancen blieben dagegen zunächst aus. „Es hat sich wie ein Playoffspiel angefühlt“, meinte Kölns Stürmer Sebastian Uvira, dessen Team in dieser Phase zu oft auf der Strafbank saß. Wesslau hielt die Haie jedoch im Spiel. Erst gegen Ende des zweiten Drittels wurde der KEC wieder gefährlich. Justin Shugg und Potter scheiterten mit einer Doppelchance am glänzend reagierenden Endras (38.). Den Schlussabschnitt mussten die Kölner ohne Fredrik Eriksson bestreiten.

Der schwedische Verteidiger hatte sich bei einem Zweikampf mit Marcel Goc das Knie verdreht (38.) und humpelte mit schmerzverzerrtem Gesicht in die Kabine. Das machte die Aufgabe für die Haie noch schwieriger. Nach dem zweiten Gegentreffer war die Hypothek schließlich zu groß. Chad Kolarik traf mit einem ansatzlosen Schuss ins linke Eck (50.). Das war der Genickbruch für die Kölner, die am Ende wie schon in Iserlohn offensiv komplett blass blieben. „Wir hätten vorne mehr Durchsetzungsvermögen benötigt“, meinte Draisaitl nach der bereits dritten Niederlage in Folge.



Köln: Wesslau; Sulzer, Ehrhoff; Müller, Eriksson; Potter, Zerressen; Tiffels; Wruck, Williams, Gogulla; Shugg, Bolduc, Hanowski; R. Jones, Hospelt, Krämmer; B. Jones, T.J. Mulock, Uvira. – SR.: Bauer/Schrader. – Zuschauer: 13600 (ausverkauft). – Tore: 1:0 Setoguchi (13:21/PP1), 2:0 Kolarik (49:54). – Strafminuten: Mannheim 10; Köln 14.