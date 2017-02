Vertrag bis 2020

08.02.2017 Köln. Die Kölner Haie planen auch in den nächsten drei Spielzeiten mit Angreifer Sebastian Uvira: Der Angreifer unterzeichnete einen neuen Vertrag.

Sebastian Uvira hat seinen am Ende der aktuellen Saison auslaufenden Vertrag bei den Kölner Haien um drei Jahre verlängert. Der 24-jährige Angreifer wechselte während der Saison 2014/15 von den Augsburger Panthern an den Rhein und hat in Köln bislang 36 Scorerpunkte in 97 Spielen erzielt.

„Sebastian Uvira ist ein großgewachsener, stabiler und torgefährlicher Stürmer und hat sich in der laufenden Spielzeit sehr gut weiterentwickelt. Wir sind froh, dass er sein Potenzial auch weiterhin im Trikot der Kölner Haie ausschöpfen wird“, sagt Haie-Sportdirektor Mark Mahon über die Vertragsverlängerung Uviras. (ga)