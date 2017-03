Nach Pleite in Wolfsburg

16.03.2017 Köln. Die Kölner Haie aus der Deutschen Eishockey Liga haben Nationalspieler Patrick Hager suspendiert. Der 28-Jährige, der noch einen Vertrag bis 2018 in Köln hat, soll bis auf weiteres nicht mehr zum Einsatz kommen.

Das bestätigte ein Haie-Sprecher der Deutschen Presse Agentur am Donnerstag. Gründe für die Maßnahme wollte der Club nicht nennen. Laut Medienberichten soll es am Rande des 1:5 in Wolfsburg im Playoff-Viertelfinale am Mittwoch zum Streit gekommen sein. Der Kölner „Express“ schrieb von „teamschädigenden“ Verhalten Hagers, der nach der Saison 2018 zum Meister EHC Red Bull München wechselt und seit Wochen im Formtief steckt.

Offen ist nun, ob der Vertrag in Köln vorzeitig aufgelöst wird und der Wechsel früher zustande kommt. Die Haie kämpfen am Freitag (19.30 Uhr/Sport 1) gegen Wolfsburg gegen das drohende Playoff-Aus. In der „Best-of-seven“-Serie steht es vor dem fünften Match 3:1 für Wolfsburg. (dpa)