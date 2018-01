5. DEL Winter Game im Rheinenergiestadion

Köln. Nur eine Woche nach der Bewerbung steht wohl fest, dass die Kölner Haie das 5. DEL Winter Game 2019 ausrichten dürfen. Gegner der Haie wird dann im Derby-Klassiker die Düsseldorfer EG sein.

Von Martin Sauerborn, 26.01.2018

Oliver Müller hat die Bewerbung erst am 19. Januar bei der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eingereicht. Nur ein Woche später steht wohl fest: Die Kölner Haie sind der einzige Bewerber und dürfen das 5. DEL Winter Game 2019 ausrichten. Es gibt zwar noch keine offizielle Verlautbarung seitens des KEC oder der Liga, die DEL, Haie und die Kölner Sportstätten haben aber allerdings am kommenden Montag, 29. Januar, zu einer Pressekonferenz in das Rheinenergiestadion eingeladen.

In dem 50.000 Zuschauer fassenden Stadion soll das Winter Game am Samstag, 12. Januar, 2019 auch ausgetragen werden. Gegner der Kölner Haie wird dann im Derby-Klassiker die Düsseldorfer EG sein. Damit kommt es zu einer Neuauflage und Revanche des 3. Winter Game 2015, dass die DEG vor mehr als 51.000 Zuschauern in der Esprit Arena mit 3:2 für sich entscheiden. Nun ist klar, dass es die Revanche in Köln geben wird.