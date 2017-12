Letzter Biss gegen Schwenninger Wild Wings fehlt

Köln. Das Duell der Kölner Haie gegen die Schwenningen Wild Wings begann still. Auch weil die Fans der Haie aus Protest um die Vorverlegung des Spiels, für die ersten fünfzehn Minuten jeden Support einstellten.

Von Martin Sauerborn, 07.12.2017

Es gibt diese Momente, die ein Sportler nie vergisst. Lucas Dumont erlebte ihn am 7. Dezember 2017 um kurz vor halb neun Uhr abends. In seinem zwölften Spiel als Eishockey-Profi für die Kölner Haie erzielte der 20-Jährige sein erstes Tor in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Nach 60 aufregenden Minuten gegen die Schwenningen Wild Wings durfte sich der im Nachwuchs des KEC ausgebildete Stürmer aber nur über sein 2:2 freuen. Der KEC kassierte am Donnerstagabend nämlich eine unnötige 4:5 (1:2, 2:2, 1:0, 0:1)-Heimniederlage nach Penaltyschießen und bleibt so in der Tabelle hinter den Schwarzwäldern.

Das Duell des Achten gegen den Fünften startete still. Das lag nicht etwas daran, dass nur 7356 Zuschauer den Weg in die Lanxess Arena gefunden hatten. Nein, die die waren, hatten sich zu einer konzertierten Fanaktion entschlossen. Weil das Spiel nur aufgrund der TV-Übertragung bei Sport1 vom fanfreundlichen Freitag auf Donnerstag vorverlegt wurde, stellten die Haie-Anhänger für die ersten 15 Minuten des ersten Drittels jeglichen Support ein. Und werden dies wie die meisten anderen Fans in der DEL auch bei jedem weiteren auf Donnerstagabend allein aufgrund der TV-Präsenz verlegten Spiel tun, um für „fangerechte Bullyzeiten“ zu demonstrieren.

Der letzte Biss fehlte

Die KEC-Mannschaft war vorab über die Aktion informiert worden, fand sich in der totenstillen Arena aber trotzdem nicht zurecht. Nach zuletzt vier Siegen in Folge unter dem neuen Coach Peter Draisaitl kombinierten und liefen die Hausherren zwar ordentlich, es fehlte aber an beiden Enden der Eisfläche der letzte Biss. Die Wild Wings operierten wie erwartet aus einer tiefen Defensive und lauerten auf Kölner Fehler. Der erste unterlief dem Draisaitl-Team nach fünf Minuten, als die Gäste nach einem Bully schneller schalteten und durch Ulrich Mauerer in Führung gingen. Die Haie antworteten in Überzahl durch Justin Shugg (7.) und waren drauf und dran ihre Überlegenheit ins 2:1 umzumünzen, als ihnen der nächste Lapsus unterlief. Frederik Eriksson musste auf die Strafbank und Tim Bender nutzte die Überzahl eiskalt (10.). Nicht die bessere, aber die effektivere Mannschaft lag so nach 20 Minuten vorne.

Im zweiten Abschnitt erhöhten die Kölner die Schlagzahl und deckten Wild Wings-Torwart Dustin Strahlmeier mit Pucks ein. 51:15 lautete das Schussverhältnis nach 40 Minuten. Schwenningen lag trotzdem vorne. Nach Dumonts umjubelter Premiere (24.), bei der einen Schuss von Dominik Tiffels abfälschte, und einem Pfostenschuss von Corey Potter (34.), traf Tobias Wörle mit dem ersten Schwenninger Schuss im zweiten Drittel sehenswert zum 2:3 (36.). Auch den Überzahl-Kracher von Comebacker Blair Jones (39.) beantwortete das Team von Ex-Bundestrainer Pat Cortina. Nur elf Sekunden nach dem 3:3 bestrafte Markus Poukulla einen kapitalen Fehler von Haie-Verteidiger Pascal Zerressen. Bevor es nach einem völlig einseitigen Spiel in die zweite Pause ging, mussten die Kölner sogar froh sein nur 3:4 hinten zu liegen. Nach Shugg-Fehler und Foul von Eriksson in Haie-Überzahl scheiterte Maurer mit einem Penalty an KEC-Goalie Justin Peters (40.).

Spiel endet still

Das Spektakel nahm kein Ende. Ben Hanowski glich mit seinem elften Saisontor zum vierten Mal für die Haie aus (43.), die es dann vorsichtiger angehen ließen. Die schnellen und effektiven Konter der Gäste hatten Eindruck hinterlassen. Die Wild Wings holten im Schussverhältnis auf 33:59 auf und verdienten sich so Verlängerung und Penaltyschießen. Im Shoot-Out traf von zehn Schützen dann nur Schwenningens Will Acton. So still das Spiel begonnen hatte, endete es auch – nur diesmal unfreiwillig.

Köln: Peters; Zerressen, Potter; Ehrhoff, Tiffels; Eriksson, Lalonde; Shugg, Schütz, Hanowski; R. Jones, B. Jones, Gogulla, Krämmer, Hospelt, Uvira; Dumont, Mulock, Wruck. – SR.: Kopitz/Schrader. – Zuschauer: 7356. – Tore:0:1 Maurer (4:16), 1:1 Shugg (6:20/Hanowski, Ehrhoff, PP1), 1:2 Bender (9:32/PP1), 2:2 Dumont (23:22/Tiffels), 2:3 Wörle (35:52), 3:3 B. Jones (38:09/Eriksson, R. Jones, PP1), 3:4Poukkula (38:40), 4:4 Hanowski (42:50/Potter, Schütz), 4:5 Acton (Penalty) . Strafminuten: Köln 6; Schwenningen 10.