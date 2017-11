KÖLN. Der aktuell achte Tabellenplatz acht entspricht nicht den ambitionierten Kölner Ansprüchen. Am Sonntag tritt das Team des nicht mehr unumstrittenen Trainers Cory Clouston in Bremerhaven an

Von MARTIN SAUERBORN, 04.11.2017

Die Tabelle lügt nicht. Der Blick auf das Ranking in der Deutschen Eishockey Liga zeigt, dass die Kölner Haie in ihren bislang 19 absolvierten Partien dieser Saison nicht konstant genug gepunktet haben und zuletzt sogar unterdurchschnittlich unterwegs waren. Aus den jüngsten sechs Partien holte das Team von Trainer Cory Clouston nur fünf von 18 möglichen Punkten. Das hat zur Folge, dass die ambitionierten Kölner vor dem Spiel am Sonntag bei den Fishtown Penguins Bremerhaven und der folgenden zehntägigen Länderspielpause nur auf Rang acht des Klassements zu finden sind.

Eine Platzierung, mit der die Verantwortlichen nach einem guten Drittel der Spielzeit 2017/18 natürlich nicht zufrieden sein können. Zumal der Abstand zu den Spitzenteams Nürnberg und München schon im zweistelligen Punktebereich liegt und die Luft nach unten dünner geworden ist. Wenn sich die Entwicklung bei den Haien so fortsetzt wie zuletzt, könnte sogar die Playoff-Qualifikation in Gefahr geraten.

Der Partie in Bremerhaven kommt demnach enorme Bedeutung zu. Ein Sieg wäre wichtig, um zu einem mit einem Erfolgserlebnis in die Pause zu gehen und zum anderen, um sich vor weiteren Diskussionen über Trainer Clouston sowie die Leistung einiger Spieler zu schützen. Im Falle einer Niederlage stünden den Kölnern nach den zuletzt schwachen Leistungen und der Tabellensituation ungemütliche Tage während der spielfreien Zeit ins Haus.

So oder so trifft der KEC auf einen hochmotivierten Gegner, der nach Siegen in Schwenningen und Straubing auf einen direkten Playoff-Platz gesprungen ist. Außerdem haben sich die Haie gegen die unbequem spielenden Penguins gerne schon mal schwer getan. Clouston muss am Sonntag wohl weiter auf Verteidiger Corey Potter und die Stürmer T.J. Mulock sowie Blair Jones verzichten. Das Trio soll nach der Länderspielpause wieder fit sein. Bei Torwart Gustaf Wesslau und Alex Bolduc wird es noch etwas länger dauern.