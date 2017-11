Unter neuem Coach Draisaitl

28.11.2017 Köln. Die Kölner Haie haben ihre Aufwärtstrend in der Deutschen Eishockey-Liga DEL unter dem neuen Trainer Peter Draisaitl fortgesetzt.

Die Rheinländer bezwangen am Dienstagabend das Schlusslicht Straubing Tigers problemlos mit 5:1 (3:1, 2:0, 0:0) und verbesserten sich in der Tabelle nach dem zweiten Erfolg in Serie auf Platz acht. Kai Hospelt (15. Minute), Nickolas Latta 33 Sekunden später, Felix Schütz (19.), Ryan Jones (39.) und Philip Gogulla (40.) trafen für die Haie.

Vizemeister Grizzlys Wolfsburg kassierte nach fünf Siegen hintereinander eine überraschende 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)-Niederlage gegen den ERC Ingolstadt und verpasste den Anschluss an das Führungs-Trio. Das zwischenzeitliche 1:1 durch Gerrit Fauser (23.) war für die Niedersachsen zu wenig. Michael Collins (20.) und Benedikt Schopper (25.) sorgten den Auswärtssieg.

Die Adler Mannheim gewannen gegen die Augsburger Panther nach Penaltyschießen mit 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) und schoben sich zumindest bis Mittwoch auf Platz sechs vor. Die Krefeld Pinguine unterlagen der Düsseldorfer EG nach Verlängerung 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:1). (dpa)