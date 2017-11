Köln. Der neue Trainer der Kölner Haie Peter Draisaitl hat sein Team bei seinem Heimdebüt gegen die Straubing Tigers zu einem souveränen Sieg geführt. Die Gäste gingen zunächst jedoch in Führung.

Von Martin Sauerborn, 28.11.2017

Peter Draisaitl sollte es nicht persönlich nehmen. Gerade einmal 7097 Zuschauer waren am Dienstagabend in die Lanxess Arena gekommen, um beim Heimdebüt des neuen Trainers der Kölner Haie live dabei zu sein. Ein Minusrekord in der Saison 2017/18, den der KEC verschmerzen kann, weil es sportlich weiter aufwärts geht. Die Haie ließen dem 3:2 nach Verlängerung am Sonntag bei der Düsseldorfer EG ein ungefährdetes 5:1 (3:1, 2:0, 0:0) gegen die Straubing Tigers und einen gelungenen Arena-Einstand für ihren neuen Trainer folgen. Vor dem nächsten rheinischen Derby am Freitag in Krefeld haben die Kölner den Anschluss an die ersten sechs Plätze in der Deutschen Eishockey Liga wieder hergestellt.

Wenn es an einem Dienstagabend gegen das abgeschlagene Schlusslicht der Liga geht, kommt es vor allen Dingen auf die Einstellung an. „Nach dem emotionalen Derby in Düsseldorf, müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu gemütlich in so ein Spiel gehen“, schickte Moritz Müller dem Duell mit den Bayern die entsprechende Warnung voraus. Der 31 Jahre alte KEC-Verteidiger sollte mit mehr als 750 DEL-Spielen genug Erfahrung besitzen, um eine solche Situation einschätzen zu können und eine grundsolide Leistung einzufordern.

Trotzdem tat sich sein Team zunächst schwer. Die seit sechs Partien sieglosen Straubinger hatten die ersten Chancen und gingen verdient in Führung, als Mike Hedden KEC-Goalie Justin Peters im Nachschuss überwand (9.).Die Haie benötigten eine Überzahl, um Schwung aufzunehmen. Nachdem Kapitän Christian Ehrhoff gescheitert war (13.), nutzte Kai Hospelt die erste Straubinger Strafzeit zum 1:1 (15.), als er nach einem Schuss von Frederik Eriksson abstaubte. 33 Sekunden später lagen die Kölner auch schon vorne. Nick Latta veredelte einen Zuckerpass von Ehrhoff per Rückhand zum 2:1 (14.).

Kölner dominieren die Partie

Zum zweiten Mal in Folge hatte der KEC einen 0:1-Rückstand gedreht. Das war unter Draisaitl-Vorgänger Cory Clouston in neun Versuchen nicht einmal gelungen. Noch vor der ersten Pause demonstrierte die KEC-Profis, dass sie unter Draisaitl auch das dreckige Spiel vor dem gegnerischen Tor wiederentdeckt haben. Diesmal war es Felix Schütz, der erfolgreich nachsetzte und zum 3:1 traf (19.).

Weil die Tigers aktuell kaum DEL-Format aufweisen, konnten es die Haie im zweiten Abschnitt ruhiger angehen lassen und trotzdem einen Klassenunterschied aufzeigen. Sie kontrollierten die Partie, ohne Gefahr zu laufen, ein Gegentor zu kassieren und schlugen am Ende selbst zweimal zu. Ryan Jones durch energischen Einsatz vor dem Tor (39.) im Anschluss an die zweite Straubinger Strafzeit und KEC-Rekordschütze Philip Gogulla (40.) erhöhten zum richtigen Zeitpunkt locker auf 5:1. Die Partie war damit natürlich entschieden. Im Schlussdrittel durfte Justin Peters dann noch ein paar Mal zeigen was er als Torwart so drauf hat. Die Kölner überstanden auch ihre einzige Strafe des Spiels gegen Latta (54.) ohne Schaden und brachten den zweiten Erfolg im vierten Spiel ihres neuen Coaches im Stile einer Spitzenmannschaft nach Hause.

Die Haie sendeten mit diesem Pflichtsieg auch ein klares Signal aus und bestätigten die Notwendigkeit des Trainerwechsels. Zwei Tage nach einem Derbysieg an einem Dienstagabend vor nur 7097 Zuschauern gegen den Tabellenletzten souverän drei Punkte einzufahren, zeugt von Charakter. Eine Einstellung, die das Team unter Cory Clouston zuletzt verloren hatte.

Köln: Peters; Müller, Ehrhoff; Eriksson, Lalonde; Zerressen, Potter; Hanowski, Schütz, Shugg; Gogulla, Hospelt, R. Jones; Uvira, Mulock, Krämmer; Boucher, Latta. – SR.: Bauer/Melia. – Zuschauer: 7097. – Tore: 0:1 Hedden (8:53), 1:1 Hospelt (14:08/R. Jones, Eriksson, PP1), 2:1 Latta (14:41/Ehrhoff, Uvira), 3:1 Schütz (18:45/Hanowski, Zerressen), 4:1 R. Jones (38:08/Krämmer, Eriksson), 5:1 Gogulla (39:16/Shugg, Schütz). – Strafminuten: Köln 2; Straubing 4.