Sieg in der DEL

Schwenningen. Die Kölner Haie haben das Ligaspiel bei den Schwenninger Wild Wings mit 2:1 gewonnen. Da das Team von Cory Clouston es verpasste, ein drittes Tor zu erzielen, blieb die Partie bis zum Ende offen.

Von Tobias Carspecken, 15.10.2017

Nein, umschulen lassen möchte sich Christian Ehrhoff nicht. „Ich denke, dass ich in der Defensive ganz gut aufgehoben bin“, schmunzelte der Verteidiger der Kölner Haie. Dabei hatte der Routinier am Sonntagabend in der Partie der Deutschen Eishockey Liga bei den Schwenninger Wild Wings bewiesen, dass er nicht nur Tore verhindern kann, sondern selbst auch treffsicher ist. Mit einem Doppelpack avancierte Ehrhoff zum Sieggaranten beim 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)-Erfolg im Schwarzwald, mit dem die Haie ihren Aufwärtstrend weiter fortsetzten

Erneut hatte Cory Clouston nicht auf seine Optimalbesetzung zurückgreifen können. Neben den langzeitverletzten Gustaf Wesslau und Alexandre Bolduc musste der Kölner Trainer auch auf Stürmer Blair Jones (Rückenverletzung) und Fredrik Eriksson verzichten. Der schwedische Verteidiger hatte sich am Freitag beim 3:2-Prestigesieg nach Verlängerung im rheinischen Derby über die Düsseldorfer EG eine Blessur an der Schulter zugezogen.

Gegen ebenfalls ersatzgeschwächt angetretene Schwenninger erwischte der KEC einen perfekten Auftakt. Nach einem Konter über die linke Seite passte Philip Gogulla quer zum mitgelaufenen Ehrhoff, der Dustin Strahlmeier mit einem Schuss aus spitzem Winkel über die Fanghand überwand. Gespielt waren da gerade einmal 44 Sekunden. Die Haie hatten das Geschehen im ersten Drittel mittels einer stabilen Defensivleistung weitestgehend unter Kontrolle, schmälerten ihren positiven Gesamteindruck aber durch einen schweren Fehler. 73 Sekunden vor der ersten Pause unterlief Dylan Wruck an der eigenen blauen Linie ein Scheibenverlust, den Anthony Rech zum Ausgleich für die Gastgeber verwertete. Kölns Ersatzgoalie Daniar Dshunussow blieb ohne Abwehrchance. „Das war ärgerlich“, meinte Ehrhoff, „denn eigentlich haben wir ein sehr gutes erstes Drittel gespielt.“

Spiel blieb bis zum Ende offen

Der individuellen Überlegenheit des KEC stellten die von Ex-Bundestrainer Pat Cortina gecoachten Wild Wings auch im Mittelabschnitt viel Kampf und Leidenschaft entgegen. Dies hinderte Cloustons Team aber nicht daran, das Heft des Handelns noch fester an sich zu reißen. Köln gewann deutlich mehr Bullys, schoss häufiger auf das Tor und ließ kaum zwingende Aktionen der Hausherren zu. Begünstigt wurden die Haie dabei von der teils ungestümen Gangart der Schwenninger, die allein im zweiten Drittel drei Strafzeiten zogen.

Eine dieser Überzahlsituationen nutzte der KEC, um erneut vorzulegen. Nach einer schnellen Kombination über Felix Schütz, Ben Hanowski und Justin Shugg stocherte Ehrhoff die Scheibe zu seinem dritten Saisontor und zum bereits 14. Powerplaytreffer der Kölner in dieser Spielzeit über die Linie (30.). „Das machen die Haie brutal gut“, gestand Schwenningens Verteidiger Tim Bender. Weil es die Kölner aber versäumten, aus all ihren Vorteilen noch mehr Kapital zu schlagen, blieb die Begegnung zumindest vom Ergebnis her bis zum Ende knapp.

Hanowski hätte seiner Mannschaft eine entspanntere Schlussphase bescheren können, brachte völlig frei vor Strahlmeier aber nur einen unplatzierten Schuss mittig auf das Tor zustande (50.). So witterten die Wild Wings noch einmal ihre Chance und warfen in den Schlussminuten alles nach vorne. Der über weite Strecken wenig geprüfte Dshunussow rückte auf einmal in den Mittelpunkt, hielt die dünne Führung und den dritten Sieg in Folge aber mit sicheren Paraden fest.



Köln: Dshunussow; Müller, Ehrhoff; Potter, Zerressen; Lalonde, Sulzer; R. Jones, Hospelt, Gogulla; Shugg, Schütz, Hanowski; Krämmer, T.J. Mulock, Uvira; Boucher, Latta, Wruck. – SR: Bauer/Schrader. – Zuschauer: 3598. – Tore: 0:1 Ehrhoff (0:44/Gogulla, R. Jones), 1:1 Rech (18:47), 1:2 Ehrhoff (29:23/Schütz, Hanowski, PP1). – Strafminuten: Schwenningen 10; Köln 6.