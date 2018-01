Negativlauf durchbrochen

Köln. Die Kölner Haie konnten am Freitagabend in der Lanxess Arena ihren Negativlauf durchbrechen. Mit einem 5:0 Erfolg gelang ihnen ein Heimsieg gegen Adler Mannheim.

Von Tobias Carspecken, 05.01.2018

Die Kölner Haie und Adler Mannheim weisen in diesen Tagen bedenkliche Gemeinsamkeiten auf. Beide Clubs verfolgen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) naturgemäß hohe Ziele, hinken ihrem eigenen Anspruch derzeit aber deutlich hinterher und haben darauf bereits mit einem Trainerwechsel reagiert. Vor ihrem direkten Aufeinandertreffen am Freitagabend in der Lanxess Arena plagte sie obendrein ein schlimmer Negativlauf.

Während der KEC fünf seiner jüngsten sechs Heimspiele verloren hatte, waren die Kurpfälzer mit der Last von neun Auswärtsniederlagen in Folge angereist. Der einst so glanzvolle DEL-Klassiker sorgte dafür, dass zumindest eine der beiden Serien ihr Ende fand. Es war die der Kölner, die durch einen unerwartet klaren 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)-Heimsieg Wiedergutmachung bei ihren Anhängern betrieben. Aus Sicht des KEC hatte die Partie im Zeichen der Comebacks gestanden.

Mit Stammtorhüter Gustaf Wesslau, Abwehrspieler Alexander Sulzer und Center Alexandre Bolduc waren drei Akteure nach langen Verletzungspausen in das Aufgebot zurückgekehrt. Draußen bleiben musste dafür unter anderem Star-Verteidiger Shawn Lalonde, der in seinem Frust öffentlich über einen Abgang nach Saisonende nachdachte. Trainer Peter Draisaitl hatte sich von seiner Personalrotation einen „Energieschub“ erhofft. Dieser zog einen schnellen 2:0-Vorsprung nach sich, mit dem die Kölner vor 13240 Zuschauern bereits in der Anfangsphase die Grundlage für ihren Sieg legten.

Gegen nur zu Beginn überlegene Mannheimer bedurfte es eines Fehlers von Gästegoalie Chet Pickard, um die Haie mit ihrer ersten echten Gelegenheit in Führung gehen zu lassen. Einen haltbaren Schuss von Kapitän Christian Ehrhoff von der linken Seite ließ Pickard über die Torlinie rutschen (8.). Vier Minuten später nutzten die Kölner ihr erstes Powerplay, um nachzulegen. Der erst zu Wochenbeginn verpflichtete Bill Thomas zog ab, Mannheims Mark Stuart fälschte den Puck zum ersten Treffer des neuen Haie-Centers in den Winkel ab. Im Mittelabschnitt zog der KEC weiter davon.

Eine starke Scheibeneroberung von Justin Shugg hinter dem Gehäuse der Adler ermöglichte Ben Hanowski das 3:0 (28.). Sebastian Uvira setzte auf Vorlage von Saisondebütant Bolduc sogar noch einen drauf (33.), ehe Philip Gogulla aus kurzer Distanz zum Endstand traf (44.). Höhepunkt des Schlussabschnitts war jedoch ein wilder Faustkampf zwischen Uvira und David Wolf, den der Mannheimer für sich entschied.

Dass die Haie nie um den Sieg zittern mussten, hatten sie auch ihrem genesenen und auf Anhieb glänzend parierenden Schlussmann zu verdanken. Gustaf Wesslau zeigte im ersten Drittel gegen Marcel Goc (7.) und später bei einem Konter gegen Phil Hungerecker (30.) seine ganze Klasse und beendete sein Comeback so mit einem Shutout. Am Sonntag (16.30 Uhr) geht es für die Haie beim Tabellenvierten Wolfsburg weiter, auf den sie mit einem Sieg auf drei Punkte aufschließen würden.



Köln: Wesslau; Ehrhoff, Sulzer; Eriksson, Müller; Zerressen, Potter; Gogulla, Thomas, Schütz; Hanowski, B. Jones, Shugg; Krämmer, Hospelt, R. Jones; Uvira, Bolduc, T.J. Mulock. – SR.: Hunnius/Iwert. – Zuschauer: 13240. – Tore: 1:0 Ehrhoff (7:23/B. Jones, Shugg), 2:0 Thomas (11:11/ Eriksson, Gogulla/PP1), 3:0 Hanowski (27:01/Shugg, B. Jones), 4:0 Uvira (32:06/Bolduc, Eriksson), 5:0 Gogulla (43:21/Schütz, Potter). – Strafminuten: Köln 12 plus 10 Uvira; Mannheim 16 plus 10 Wolf.