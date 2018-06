KÖLN. Die neue Saison für die Kölner Haie kann kommen: Am Freitag teilte der Eishockey-Bundesligist mit, dass er die Lizenz für die Jubiläums-Saison 2018/19 erhalten hat.

Von Martin Sauerborn, 29.06.2018

Die Kölner Haie haben ihre Hausaufgaben gemacht. Zwei Tage, bevor der neue Geschäftsführer Philipp Walter am 1. Juli offizielle seine Tätigkeit antritt, hat die Deutsche Eishockey Liga (DEL) dem achtfachen Meister und auch den anderen 13 DEL-Clubs die Lizenz für die Jubiläums-Saison 2018/19 erteilt. Die DEL vermeldete diese positive Nachricht am Freitag nach dem Lizenzprüfungsverfahren durch die Wirtschaftsprüfer der ASNB Düsseldorf. Die Haie-Unterlagen hatte die Geschäftsstelle des KEC noch unter der Führung von Walter-Vorgänger Oliver Müller eingereicht.

Die Liga gab ebenfalls bekannt, dass die 25. Saison seit Gründung der DEL am 14. September startet. Die Hauptrunde endet nach 52 Spieltagen am 3. März 2019. In den Playoffs wird ab dem 6. März 2019 bis zu einem möglichen siebten Finalspiel am 30. April 2019 der neue Deutsche Meister ermittelt.

Den kompletten Spielplan für die Hauptrunde will die DEL am Montag, 9. Juli, veröffentlichen.