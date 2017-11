KEC zieht die Reißleine

Köln. Die Kölner Haie haben ihren Trainer Cory Clouston mit sofortiger Wirkung von seinem Amt beurlaubt. Das hat der Club am Montagmorgen mitgeteilt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.11.2017

Die 2:6-Niederlage gegen den EHC München war das letzte Spiel für Haie-Trainer Cory Clouston. Nach der Pleite am Sonntagabend und dem Abrutschen auf Platz neun der Tabelle hat der Kölner Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Montagmorgen die Reißleine gezogen und sich von seinem Chefcoach getrennt.

„Nach langen Gesprächen in der vergangenen Nacht und einer umfassenden Analyse der sportlichen Situation, sind wir zu dem Entschluss gekommen, handeln zu müssen, um der Mannschaft einen neuen Impuls zu geben. Wir haben bis zuletzt daran geglaubt, dass Cory Clouston die Kölner Haie wieder in die Erfolgsspur zurückführen kann. Das ging auch aus den vielen Gesprächen mit den Spielern während der Länderspielpause hervor. Doch eine positive Entwicklung hat sich leider nicht eingestellt. Die Mannschaft befindet sich aktuell in einem Tief und muss die Balance und Konstanz schnellstmöglich wiederfinden“, erklärt Kölner-Haie-Sportdirektor Mark Mahon in einer Pressemitteilung.

„Ich möchte Cory Clouston für seine Arbeit in den letzten anderthalb Jahren hier in Köln danken. Er ist ohne Zweifel ein absoluter Eishockey-Fachmann. Trotzdem sind wir davon überzeugt, dass der Mannschaft ein neuer Trainer guttun wird, und sich der Erfolg wiedereinstellt“, so Mahon weiter.

Die Kölner Haie werden auf Interimsbasis von den Co-Trainern Greg Thomson und Thomas Brandl betreut. Bei der Suche nach einem neuen Cheftrainer befindet sich der KEC in finalen Gesprächen.