Köln. Die Kölner Haie haben einen wichtigen Erfolg im Kampf um die Playoff-Plätze eingefahren. Das Team von Peter Draisaitl bezwang die Schwenninger Wild Wings 2:1.

Von Tobias Carspecken, 18.01.2018

Die Ausgangslage war verlockend und gefährlich zugleich. Vor der entscheidenden Phase im Gerangel um die direkte Playoff-Qualifikation in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bot sich den Kölner Haien am Donnerstagabend die Möglichkeit, sich mit einem Heimsieg über die Schwenninger Wild Wings an einem unmittelbaren Konkurrenten vorbei auf den fünften Tabellenplatz zu verbessern. Andererseits war ebenso klar, dass eine Niederlage einen erheblichen Rückschlag bedeutet hätte für das Ziel des KEC, die Hoffnungsrunde für die Mannschaften auf den Rängen sieben bis zehn zu umgehen. Verlieren war also verboten. Eine Botschaft, die die Kölner verinnerlicht hatten. Nach hartem Kampf bezwangen sie das diesjährige Überraschungsteam der DEL mit 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).



Die Bedeutung dieser Begegnung war auch auf dem Eis schnell ersichtlich geworden. Ein Faustkampf zwischen Haie-Starverteidiger Shawn Lalonde und Dominik Bohac, bei dem der Kölner seinen Rivalen mit einem gezielten Schlag sofort zu Boden schickte, bildete nach nur 58 Sekunden den ersten Aufreger. Der zweite folgte prompt: Als der im kurzen Toreck lauernde Kai Hospelt einen Distanzschuss von Pascal Zerressen zur Führung abfälschte, unterbrachen die 11560 Zuschauer in der Lanxess Arena ihr anfängliches protestierendes Schweigen gegen Spielansetzungen an dem aus Fan-Sicht ungeliebten Donnerstagstermin zumindest für einen Moment.



Nachdem Alexandre Bolduc ein schnelles zweites Tor für die Kölner verpasst hatte (4.), geriet deren Offensivspiel für längere Zeit ins Stocken. Schwenningen kam besser in die Partie und zu ersten Gelegenheiten durch Tim Bender (9.) und Stefano Giliati (10.), die Haie-Goalie Gustaf Wesslau entschärfte. So perfekt, wie das erste Drittel für den KEC begonnen hatte, ging es dann auch zu Ende: Ryan Jones erhöhte nach starkem Zuspiel von Felix Schütz aus kurzer Distanz auf 2:0 (19.).



Im Mittelabschnitt tat sich die Mannschaft von Trainer Peter Draisaitl zunehmend schwerer, gegen defensiv sehr diszipliniert agierende Schwenninger zwingend vor das Tor zu gelangen. Mit Folgen: Als Wesslau die Scheibe nicht kontrolliert bekam und Giliati im Nachschuss verkürzte, war das Duell auch ergebnistechnisch wieder offen (27.). Weil Schütz in Überzahl (33.) und der über die linke Seite durchgebrochene Philip Gogulla (37.) im Anschluss die einzigen gefährlichen Kölner Aktionen des zweiten Drittels verstreichen ließen, blieb den Gastgebern vor der Schlussphase unverändert wenig Luft zum Atem.



Nico Krämmer hätte die Nerven seiner Mitspieler wieder ein wenig beruhigen können, scheiterte fünf Minuten nach Wiederbeginn bei einem Konter jedoch am Aluminium. In einer Partie, die vor allem von ihrer Intensität und Spannung lebte, zogen sich die Kölner am Ende weit zurück, überließen Schwenningen das Feld – und retteten sich schließlich dank einiger Paraden von Wesslau sogar etwas glücklich zu einem immens wichtigen Sieg, der den vorherigen 3:1-Erfolg bei den Augsburger Panthern veredelte.



Köln: Wesslau; Müller, Ehrhoff; Zerressen, Lalonde; Eriksson, Potter; R. Jones, Thomas, Schütz; Hanowski, Bolduc, Shugg; Gogulla, Hospelt, Krämmer; Uvira, T.J. Mulock, Wruck. – SR.: Rohatsch/Schukies. – Zuschauer: 11560. – Tore: 1:0 Hospelt (2:30/Zerressen, Müller), 2:0 R. Jones (18:06/Schütz, Thomas), 2:1 Giliati (27:01). – Strafminuten: Köln 10 + 10 Lalonde; Schwenningen 12 + 10 Bohac.