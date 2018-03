Nürnberg. Mit einem verdienten 4:2 besiegen die Kölner Haie die Ice Tigers im Nürnberger Hexenkessel. Blair Jones gelingt sein drittes Playoff-Tor.

Von Martin Sauerborn, 18.03.2018

Heimvorteil in den Playoffs wird völlig überschätzt. Jedenfalls, was das Viertelfinalduell um die Deutsche Eishockey-Meisterschaft zwischen den Nürnberg Ice Tigers und den Kölner Haien betrifft. Im dritten Spiel der „best-of-seven“-Serie gab es am Sonntag nämlich den dritten Auswärtssieg. Dank zweier Tore von Blair Jones und eines taktisch disziplinierten Vortrags siegten die Haie im mit 7672 Zuschauern ausverkauften Hexenkessel der Nürnberger Arena verdient mit 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) und liegt damit in der Serie mit 2:1 vorne.

Haie-Coach Peter Draisaitl probierte es nach der 2:3-Overtime-Niederlage von Donnerstag in der Lanxess-Arena mit einigen Umstellungen im Angriff. Weiter ohne die angeschlagenen Justin Shugg und Verteidiger Frederik Eriksson rückte Ryan Jones zu Bill Thomas und Philip Gogulla in die erste Reihe auf. Felix Schütz, zuletzt immer auf dem Flügel, kehrte auf die Center-Position zurück und bildete mit Ben Hanowski und den in den ersten beiden Partien so starken Sebastian Uvira die neue zweite Formation.

Alex Bolduc musste dafür in Reihe vier, in der zudem Jean-Francois Boucher sein diesjähriges Playoff-Debüt gab. Ice Tigers-Coach Rob Wilson ließ dagegen alles beim Alten. Das zahlte sich sofort aus. Die Haie liefen in einen Konter, den Philippe Dupuis nach toller Vorarbeit von Dane Fox nach nur 22 Sekunden zum 1:0 abschloss.

Erstes Überzahlspiel

Der denkbar schlechteste Auftakt für den KEC, der sich aber umgehend fing und durch Ryan Jones (3.), Blair Jones und Nico Krämmer (beide 8.) erste Ansprüche auf einen Treffer anmeldete. Außerdem bekamen die Kölner die gefährlichen Umschaltmomente der Nürnberger schnell in den Griff, weil sie scheibensicher spielten und verteidigten. Mit ihrem ersten Überzahlspiel (13.) erhöhten die Haie den Druck. Bill Thomas und Christian Ehrhoff scheiterten aber an Ice Tigers-Goalie Niklas Treutle (14.). So dauerte es bis zur 19. Minute, ehe sich die Gäste für ihren starken Auftritt im ersten Drittel (14:6 Torschüsse) belohnten. Moritz Müller brachte den Puck nach energischem Einsatz von links vor das Tor, wo Blair Jones seine Kelle geschickt zum 1:1 einsetzte.

Trotz des Ausgleichs misslang den Haien auch der Start ins zweite Drittel. Alexander Sulzer musste auf die Strafbank (21.) und Torwart Gustaf Wesslau bei einem Alleingang von Eugen Alanov Können und Glück strapazieren (24.). Als Felix Schütz die zweite KEC-Strafe des Spiels zog (25.) versprang ausgerechnet dem bis dahin überragenden Sulzer die Scheibe, so dass Routinier Steven Reinprecht frei vor Wesslau auftauchte und den Schweden frech zum 2:1 tunnelte (26.).

Auch der neuerliche Rückstand brachte das Draisaitl-Team aber nicht aus ihrem Rhythmus. Als Nürnbergs Dave Steckel auf dem Sünderbänklein saß, packte Sebastian Uvira eine Überraschung aus. Der 25-Jährige lief mit der Scheibe weg vom Tor und löffelte das Spielgerät rechts von der Blauen Linie aus der Drehung am verdutzten Treutle zum 2:2 vorbei ins linke Kreuzeck (29.) – sein dritter Streich im dritten Spiel dieser Viertelfinalserie.

Drittes Playoff-Tor von Blair Jones

Das Schlussdrittel musste entscheiden und diesmal waren die Kölner von der ersten Sekunde an hellwach. Ben Hanowski scheiterte zunächst noch alleine vor Treutle (42.), bereitete dann aber das 3:2 vor, als Nürnbergs Patrick Köppchen ihm den Puck in den Schläger spielte. Treutle wehrte wieder ab, aber diesmal stand Blair Jones goldrichtig und staubte mit seinem dritten Playoff-Tor ab (45.). Die Haie waren obenauf, verteidigten konzentriert und hätten durch Schütz auf 4:2 erhöhen können (52.).

Eine umstrittene Strafe gegen T.J. Mulock (55.) brachte die brodelnde Arena noch einmal richtig in Wallung und den KEC-Sieg in Gefahr. Die Kölner Defensive mit Ruhepol Wesslau stand aber, auch als Treutle 1:46 Minuten vor Ende das Eis für einen sechsten Feldspieler verließ. Philip Gogulla nutzte das leere Nürnberger Tor noch zum4:2 (60.). Der „Heimnachteil“ ist damit wieder bei den Haien, die am Dienstag (19.30 Uhr, LanxessArena) den vierten Versuch unternehmen dürfen, ein Spiel vor eigenem Publikum zu gewinnen.

Köln: Wesslau; Ehrhoff, Sulzer; Müller, Tiffels; Zeressen, Potter; Gogulla, Thomas, R. Jones; Hanowski, Schütz, Uvira; Kränner, Hospelt, B. Jones; Boucher, Bolduc, Mulock; Wruck. – SR.: Hunnius/Iwert. – Zuschauer: 7672. – Tore: 1:0 Dupuis (0:22/Fox, Gilbert), 1:1 B. Jones (18:46/Müller, Hospelt), 2:1 Reinprecht (25:39/Pföderl, Reimer, PP1), 2:2 Uvira (28:38/Hanowski, Ehrhoff, PP1), 2:3 B. Jones (44:35/Hanowski), 2:4 Gogulla (59:51/ENG). – Strafminuten: Nürnberg 6; Köln 6.