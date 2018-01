Sieg auf fremdem Eis

Nürnberg. Die Kölner Haie überzeugen auf fremdem Eis und besiegen die Nürnberger Ice Tigers. Das sorgt für einen ordentlichen Schub Selbstbewusstsein bevor es am Freitag in München gegen die Spitzenreiter der Deutschen Eishockey Liga geht.

Von Martin Sauerborn, 24.01.2018

Was wären die Kölner Haie in dieser Saison ohne ihre Stärke auf fremden Eis. Im verzweifelten Kampf um einen Playoff-Platz setzte der KEC am Mittwochabend wieder seine Auswärtsmaske auf und fuhr mit dem 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) beim Tabellenzweiten Nürnberg Ice Tigers drei wichtige Zähler ein. Mit dem ersten Erfolg über die Franken im vierten Duell dieser Saison sprang der achtfache deutsche Eishockeymeister vor den letzten sieben Partien der Hauptrunde auf Platz vier, der nach 52 Spieltagen die anvisierte direkte Qualifikation für und Heimrecht im Playoff-Viertelfinale bedeuten würde.

Haie-Coach Peter Draisaitl hatte seinen kompletten 24-Mann-Kader in den Bus nach Bayern gepackt. Immerhin geht es nach dem Spiel in Nürnberg weiter nach München, wo die Kölner am Freitag auch noch beim Spitzenreiter der Deutschen Eishockey Liga anzutreten haben. Nach dem 1:3 am Sonntag gegen Berlin rotierte Draisaitl auch auf zwei Positionen. Für den bislang enttäuschenden Neuzugang Bill Thomas gab Blair Jones den Center der ersten Reihe und auf der Verteidiger-Position rutschte Alexander Sulzer für Pascal Zerressen in die Aufstellung.

Ein Blick auf die Tabelle und auf die günstigen Ergebnisse von Dienstag genügte dem KEC, um von der ersten Sekunde alles in Waagschale zu werfen. Die Haie verteidigten bissig und stellten die Nürnberger in deren Defensive mit schnellen Beinen und kurzen Pässen vor etliche Probleme. Bei einer besseren Chancenverwertung hätte die Führung nach dem ersten Drittel deutlicher ausfallen können. So aber stand nur das 1:0 auf dem Zettel, das Ben Hanowski nach einem Schuss von Moritz Müller durch ein energisches zweites Nachsetzen in der 14. Minute mit seinem 16. Saisontor markierte.

Torchancen für die Haie in Hülle und Fülle

Die Haie attackierten die beste Abwehr der besten Heimmannschaft der DEL auch im zweiten Durchgang konsequent und erspielten sich Torchancen in Hülle und Fülle. Weil sie aber immer wieder an Niklas Treutle im Eistiger-Tor und ihren Nerven scheiterten, blieb die Partie auf des Messers Schneide. Nürnberg fand zwar offensiv nur mühsam statt, hatte durch Dane Fox (30.) und Patrick Reimer (33.) aber gute Chancen zumAusgleich.

Das KEC-Bollwerk hielt weiter dicht. Auch, weil sich neben einem vorzüglichen Unterzahl-Spiel Goalie Gustaf Wesslau in Galaform präsentierte und den frei abziehenden Reimer zweimal entnervte (44./45.). Als dann bei den Ice Tigers zwei Spieler auf die Strafbank mussten, schlug Blair Jones bei Fünf gegen Drei mit einem knallharten Direktschuss ins kurze Eck zum 2:0 zu (45.). Die unglücklichen Strafen und das Tor brachten die Nürnberger aber in Wallung. Das nutzte Dane Fox, um Wesslau zum ersten Mal zu überwinden (47.). Die Haie mussten wieder zittern und sich bei ihrem schwedischen Keeper bedanken, dass sie fünf Minuten vor dem Ende eine doppelte Unterzahl schadlos überstanden. T.J. Mulock entschied das Spiel dann mit seinem ersten Saisontreffer, als er den Puck ins leere Nürnberger Tor setzte (59.).

Köln: Wesslau; Müller, Ehrhoff; Sulzer, Lalonde; Eriksson, Potter; Schütz, B. Jones, R. Jones; Hanowski, Bolduc, Shugg; Krämmer, Hospelt, Gogulla; Uvira, Mulock, Wruck. – SR.: Hurtik/Lemelin. – Zuschauer: 5118. – Tore: 0:1 Hanowski (13:54/Shugg, Müller), 0:2 B. Jones (44:14/PP2), 1:2 Fox (46:51), 1:3 Mulock (58:48/ENG). – Strafminuten: Nürnberg 12 plus 10 Mitchell plus Spieldauer Mitchell; Köln 12.