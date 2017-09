Joyciline Jepkosgei lief 10-Kilometer-Strecke in unter einer halben Stunde.

09.09.2017 Prag. Joyciline Jepkosgei aus Kenia hat als erste Frau den 10-Kilometer-Straßenlauf in unter einer halben Stunde absolviert. Die 23-Jährige kam in Prag in einer Zeit von 29 Minuten und 43 Sekunden ins Ziel. Sie unterbot damit ihre Bestzeit vom Frühjahr um 21 Sekunden.

"Ich habe an mich geglaubt, aber es war nicht einfach", sagte sie dem tschechischen Fernsehen CT. Im historischen Stadtzentrum der Moldaumetropole schlug sie dabei ihre Landsfrauen Fancy Chemutai und Violah Jepchumba. Benard Kimeli, ebenfalls aus Kenia, wurde beim Grand Prix von Prag schnellster männlicher Läufer mit einer Zeit von 27 Minuten und 10 Sekunden. (dpa)