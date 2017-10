17.10.2017 Jacksonville. Die Jacksonville Jaguars haben sich für ihren Nationalhymnen-Protest beim Gastspiel in London im vergangenen Monat beim örtlichen Militär entschuldigt.

In einem Brief an den Direktor für Militäranliegen und Veteranen in Jacksonville bekundete das Football-Team aus der amerikanischen NFL sein Bedauern darüber, sich der Auswirkungen, die ein Nationalhymnen-Protest in einem fremden Land habe, nicht bewusst gewesen zu sein.

"Es war ein Versehen und sicherlich nicht unsere Absicht, eine Nachricht zu verbreiten, die Sie, unsere Flagge und unsere Nation verunglimpft", hieß es in dem erst jetzt öffentlich gewordenen Schreiben von Jaguars Präsident Mark Lamping am 6. Oktober an Bill Spann. "Dieser Gedanke kam keinem unserer Spieler oder anderen Verantwortlichen der Jacksonville Jaguars jemals in den Sinn. Aber heute verstehen wir, wie die Geschehnisse in London am 24. September ausgesehen haben, und wie diese missverstanden werden konnten".

Beim Aufeinandertreffen zwischen den Jaguars und den Baltimore Ravens im Wembley-Stadion hatten die Spieler der Jaguars und Teambesitzer Shad Khan während der Hymne ihre Arme untereinander verhakt. Demonstrationen dieser Art haben in der NFL zugenommen, seitdem US-Präsident Donald Trump sagte, dass Spieler, die bei der Hymne nicht stehen, gefeuert werden sollten. Das US-Militär betreibt in der Nähe von Jacksonville im US-Staat Florida mehrere Basen mit mehr als 50 000 aktiven Einheiten. (dpa)