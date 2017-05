Tschechien 5:1 gegen Slowenien

Sloweniens Ales Music (r) in Aktion gegen Tschechiens Jakub Voracek.

12.05.2017 Paris. Italien droht bereits am Samstag im Vorrundenspiel gegen Deutschland bei der Eishockey-WM der Abstieg aus der A-Gruppe.

Die Italiener kassierten am Freitag gegen Schweden eine 1:8-Pleite (0:2, 1:1, 0:5) und bleiben mit nur einem Punkt aus fünf Spielen Tabellenletzter in der deutschen Gruppe in Köln.

Verliert der Aufsteiger auch am Samstag gegen Deutschland, kann er im letzten Spiel nicht mehr an der Slowakei vorbeiziehen. Italiens letzter Vorrundengegner Dänemark kann als Gastgeber der Weltmeisterschaft 2018 nicht absteigen.

Die Schweden mussten vor 10 878 Zuschauern noch ohne ihre NHL-Starspieler Henrik Lundqvist und Nicklas Bäckström auskommen. Das Duo wird nach dem Aus in den Playoffs der nordamerikanischen Profiliga am Wochenende in Köln erwartet.

In der Gruppe B in Paris gelang Tschechien mit 5:1 (3:0, 1:0, 1:1) vor nur 2805 Zuschauern ein Pflichtsieg gegen Slowenien. (dpa)