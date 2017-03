Mit Greiss und Seidenberg

Islanders Torwart Thomas Greiss (l) und Scott Mayfield (r) in Aktion gegen Sam Gagner (M) von den Columbus Blue Jackets.

18.03.2017 New York. Die deutschen Eishockey-Nationalspieler Thomas Greiss und Dennis Seidenberg haben mit den New York Islanders einen Rückschlag im Kampf um die NHL-Playoffs kassiert.

Das Team aus Brooklyn verlor gegen die Columbus Blue Jackets mit 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:1) nach Verlängerung und bleibt in der Eastern Conference hinter den Toronto Maple Leafs, die auf dem letzten Playoff-Rang stehen. Allerdings haben die Kanadier zwei Spiele weniger ausgetragen.

Torhüter Greiss überzeugte mit 35 Paraden, Verteidiger Seidenberg bereitete mit seiner 15. Saison-Vorlage den 2:2-Ausgleichstreffer in der regulären Spielzeit durch John Tavares (49.) vor. Zuvor brachte Travis Hamonic die Islanders nach 15 Minuten in Führung, Oliver Bjorkstrand (22.) und Josh Anderson (36.) drehten für die Blue Jackets die Partie. In der Overtime sorgte Cam Atkinson nach zwei Minuten für die Entscheidung. (dpa)