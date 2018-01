Olympischer Stichtag

Innsbruck. Der Star der Olympischen Spiele in Innsbruck heißt Lidija Skoblikowa. Die Russin gewinnt sämtliche Konkurrenzen und schreibt Geschichte. Nur ein Eisschnellläufer gewinnt bei den Olympischen Spielen 1980 noch mehr: Eric Heiden.

Stürmisch geht es an diesen Tagen im Februar auf der Eisbahn im Innsbrucker Eisstadion zu. Und das liegt nicht nur am Fön, der die Winterspiele schon seit der Eröffnungsfeier heimsucht. Während der Wind über die Tribüne und unter das Dach des Eisstadions pfeift, wirbelt eine junge Russin über die Bahn: Mit wild schwenkenden Armen läuft Lidija Pawlowna Skoblikowa übers Eis. Die 24-jährige Lehrerin aus Tscheljabinsk ist längst keine unbekannte mehr. Zwei Goldmedaillen hat sie bereits bei den Olympischen Spielen 1960 in Squaw Valley gewonnen. Dazu zahlreiche Medaillen bei Weltmeisterschaften. Doch an diesem 2. Februar schreibt sie ein weiteres Kapitel Sportgeschichte.

Mit dem deutlichen Triumph über die 3000 Meter gewinnt die junge Russin alle vier Goldmedaillen im Eisschnelllauf der Spiele in Innsbruck. Mit dem Erfolg über die Mittelstrecken war noch zu rechnen, doch der Sieg über die 500 Meter kommt mehr als überraschend. Erst als sie in einem Testlauf das Trainerteam überzeugt, wird sie überhaupt für die Kurzdistanz nominiert. An den Goldmedaillen gemessen ist Skoblikowa damit die erfolgreichste Eisschnellläuferin bei Olympischen Spielen. Claudia Pechstein kann in Pyeongchang mit der Russin gleich ziehen. Vier Jahre nach dem historischen Erfolg geht sie auch in Grenoble an den Start, eine weitere Olympische Medaille bleibt ihr allerdings verwehrt.

16 Jahre nach dem legendären Erfolg toppt ein gewisser Eric Heiden die unglaubliche Medaillenausbeute. Bei den Spielen in Lake Placid sammelt der Mann aus Wisconsin nicht nur Rekord um Rekord im Rund des Olympic Ice Center, der 31-Jährige gewinnt alle fünf Konkurrenzen des Eisschnelllaufs. "Die 1000 und 1500 kann ich wohl gewinnen, vielleicht auch die 10.000 Meter. Die 5000 Meter gefallen mir nicht, und die 500 Meter sind ein Glücksspiel", sagt er vor den Wettbewerben. Tatsächlich sind es aber ausgerechnet die 1500 Meter, die die begeisterten Zuschauer für einen Moment in Schockstarre versetzen. An der 500-Meter-Marke kommt Heiden ins Straucheln. Nur mit Mühe verhindert er den Sturz und gewinnt trotzdem. Damit holt er fünf der sechs Goldmedaillen für die Gastgeber. Bronze sichert sich in der Damenkonkurrenz Schwester Beth.

Nur wenige Monate nach dem grandiosen Erfolg tauscht Heiden die Schlittschuhe gegen das Rennrad. Bis 1990 fährt er für Profi-Teams, nimmt 1986 sogar an der Tour de France teil. Anschließend wird er Arzt und betreut unter anderem den damals noch aktiven Lance Armstrong - gemeinsam mit Massimo Tessa für das US Cycling Team. "Wer dort tätig war, ist eigentlich in eine Tonne zu schmeißen mit denen, die der frühere amerikanische Olympia-Arzt Robert Voy in seinem Buch angeprangert hat. In so ein System kommen eigentlich nur Leute rein, die die Vorgänge decken", sagte einst der Heidelberger Dopingexperte Werner Franke der Süddeutschen. Heiden wurde jedoch nie mit Doping in Verbindung gebracht.