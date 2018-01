Olympischer Stichtag

Der österreichische alpine Skiläufer, Karl Schranz (M), und der Franzose, Jean Claude Killy (Nr. 14), vor dem Abfahrtslauf in Chamrousse während der Olympischen Winterspiele 1968 in Grenoble.

Innsbruck. Karl Schranz gilt als einer der besten Skirennläufer seiner Zeit. Der Österreicher wird Weltmeister, gewinnt den Weltcup. Nur mit Olympia wird es nichts. Dort will dem Pechvogel einfach nichts gelingen.

Mit der Empfehlung von zwei Weltmeister-Titeln reist der österreichische Senkrechtstarter Karl Schranz 1964 zu den Olympischen Spielen nach Innsbruck. Es sind seine zweiten Spiele und dieses Mal soll es mit der ersehnten Medaille klappen. Doch die Liaison Schranz und Olympia soll keine gute werden. An diesem 30. Januar steht die Abfahrt auf dem Programm. Doch bei dem 25-Jährigen will es einfach nicht rund laufen. Er bleibt fast drei Sekunden hinter der Top-Zeit - Rang elf.

Drei Tage später soll es dann besser werden. Alles ist angerichtet für Gold. Doch Schranz geht der Legende nach durch die Hölle. Als einziger Athlet nimmt er zum Aufstieg zur "Birgitzköpfl" trotz Grippe nicht den Sessellift, sondern geht zu Fuß. Keine weise Entscheidung. Denn auf halber Strecke fällt ihm auf, dass er seine Skibrille vergessen hat. Als er sich die eines Kontrahenten geliehen hat, reißt ein Schnürriemen. Zudem verletzt er sich dabei am Daumen. Zu allem Überfluss löst er zu früh die Zeitabnahme aus und muss noch einmal zurücksteigen. Trotz Wut im Bauch reicht es "immerhin" zu Silber.

1972 folgt der Ausschluss

1968 startet Schranz in Grenoble den nächsten Versuch. Und wieder ist Olympia ihm nicht wohl gesonnen. Nachdem er das Podest in der Abfahrt und im Riesenslalom verpasst, läuft es im Spezialslalom deutlich besser. Und tatsächlich: Nach dem ersten Durchgang belegt Schranz den dritten Rang. Doch spielt ihm das Glück zunächst wieder einen Streich. Im zweiten Durchgang quert ein Streckenposten die Bahn. Schranz verliert den Rhythmus und bricht ab. Laut Reglement kein Problem. Der Österreicher darf nochmal starten. Mit Wut im Bauch stürzt er sich erneut die Piste herab. Mit Erfolg. Er liegt vorne. Nur ein Skifahrer ist noch schneller. Hakon Mjøen. Doch der Norweger wird disqualifiziert. Er habe zwei Tore ausgelassen. Endlich. Der Traum von Gold erfüllt. Oder? Nein. Streckenposten melden, dass auch Schranz zwei Tore ausgelassen habe, bevor er mit dem Pistenbetreuer fast kollidiert wäre. Es wird stundenlang diskutiert. Dann entscheidet die fünfköpfige Jury mit 3:2-Stimmen, Schranz ebenfalls zu disqualifizieren. Der Franzose Jean-Claude Killy gewinnt. Der österreichische Verband legt Protest ein, dieser wird aber abgewiesen.

Doch der Skirennläufer aus St. Anton gibt nicht auf. Er will bei den Spielen 1972 in Sapporo den nächsten Anlauf starten. Wenige Tage vor der Eröffnungsfeier folgt allerdings schon die nächste Enttäuschung. Schranz wird von den Spielen ausgeschlossen. Offenbar wurden dem IOC Aufnahmen zugespielt, auf denen der Skifahrer ein Jersey mit Kaffeewerbung trägt. Für IOC-Präsidenten Brundage der Beweis, Schranz sei ein Profi. Schranz beteuert dieses Shirt bei einem Benefizspiel getragen zu haben. Doch der Ausschluss bleibt bestehen und löst eine Welle der Empörung aus. In Wien wird sogar über den Boykott der Spiele nachgedacht. Ein Anti-Brundage-Song schafft es bis in die Charts. Schranz beendet nach dem Ausschluss seine Karriere. Eine Karriere mit drei WM-Titeln, zwölf Weltcup-Siegen und zwei Gesamt-Weltcup-Erfolgen. Nur der Olympiasieg, der bleibt Schranz verwehrt.