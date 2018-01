Olympischer Stichtag

Das deutsche Eiskunstlaufpaar Marika Kilius und Hans-Jürgen Bäumler 1963 beim Training in Cortina d'Ampezzo.

Innsbruck. Heute vor 54 Jahren startet das deutsche Traumpaar Marika Kilius und Hans-Jürgen Bäumler bei den Spielen in Innsbruck das Unterfangen "Goldmedaille". Doch für die haushohen Favoriten heißt es am Ende nur Silber. Und auch diese Medaille wird kurz darauf verloren.

Die Ausgangslage vor der ersten Entscheidung der Olympischen Spiele in Innsbruck ist an diesem 29. Januar 1964 eindeutig. Es wird einen Favoritensieg geben. Im Eingangsbereich der Olympiahalle liegen die Postkarten der Sieger schon vor dem Wettbewerb aus. "Paarlaufweltmeister und Olympiasieger 1964", steht in großen Lettern auf den Ersttagsbriefen, auf denen das deutsche Traumpaar Marika Kilius und Hans-Jürgen Bäumler abgebildet ist.

Die Paarläufer gehen mit der Startnummer 2 früh in den Wettbewerb. Doch als die Musik verstummt, herrscht nicht nur beim Publikum ein wenig Ratlosigkeit. Technisch befinden sich die beiden auf hohem Niveau, doch ihr Lauf wirkt hölzern und uninspiriert. Der Funke will nicht überspringen. Zumindest bei vielen Zuschauern. Die Jury bewertet das Paar dagegen überraschend hoch, nur die kanadische Preisrichterin Suzanne Francis-Morrow vergibt die Punkte so abenteuerlich, dass es ihre Landsleute Deborah Wilkes und Guy Revell auf Rang drei schaffen.

Zum Glück lässt das russische Paar Ljudmila Beloussowa und Oleg Protopopow den Richtern keine Wahl. Der nahezu perfekte Lauf bedeutet Gold. Zu recht. Kilius und Bäumler wirken gehemmt. Vielleicht ist es die mögliche Hochzeit von Kilius mit dem Unternehmer-Sohn Werner Zahn, die unter Umständen die Profi-Träume von Bäumler begräbt. Sicherlich spielt Francis-Morrow eine unglückliche Rolle. Unterm Strich bleibt für die Favoriten nur Silber - wie bereits vier Jahre zuvor. "Niemand weiß besser, was es bedeutet, Gold nicht zu gewinnen", wird Bäumler später zitiert.

Doch es kommt noch schlimmer. Dem IOC werden geheime Papiere zugespielt, die beweisen sollen, dass das deutsche Traumpaar schon vor den Spielen kommerzielle Verträge unterschrieben haben soll. Demnach seien Kilius/Bäumler Profis, ein Verstoß gegen die Olympische Charta. Es wird lange über ein Vorgehen nachgedacht - Sportpolitik auf höchstem Niveaus. Bis Kilius und Bäumler 1966 ihre Silbermedaille freiwillig zurückgeben. Möglicherweise auch, um den Spielen 1972 in München nicht im Wege zu stehen. 22 Jahre später erhalten die beiden Sportler eine Replik der Silbermedaille. Sie werden auch weiter in der Statistik als Zweitplatzierte aufgeführt. Neben dem eigentlichen Bronzepaar Wilkes /Revell. Kurios: Es gibt mit Vivian und Ronald Joseph aus den USA noch ein weiteres Medaillenpaar.