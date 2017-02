Fast ausverkauft

03.02.2017 Berlin. Sprinter-Routinier Kim Collins wird beim ISTAF Indoor in Berlin von einer Reihe erstklassiger Kontrahenten herausgefordert.

Der 40 Jahre alte Ex-Weltmeister aus St. Kitts und Nevis trifft am 10. Februar in der Mercedes-Benz-Arena über 60 Meter auf den Briten James Dasaolu (29), der 2014 und 2016 EM-Gold holte, und den US-Amerikaner Beejay Lee (23). Beide sind wie Collins die 100 Meter bereits unter zehn Sekunden gelaufen. Dazu kommt der kubanische Hallenspezialist Yunier Pérez (31), der jüngst beim Hallenmeeting in Düsseldorf Collins den 60-Meter-Sieg weggeschnappt hatte.

Der Berliner Lukas Jakubczyk und der Wolfsburger Sven Knipphals, die gemeinsam 2016 bei der EM in Amsterdam Staffel-Bronze gewonnen hatten, sowie der Leverkusener Aleixo-Platini Menga vertreten im Sprint die deutschen Farben. "Wenn sie wollen, dass ich aufhöre, müssen sie mich schlagen", sagte Collins, der schon dreimal das Berliner Meeting gewonnen hat, zu seinem aktuellen Start.

Für die gut besetzte vierte Auflage des ISTAF Indoor - unter anderen hat Diskus-Olympiasieger Christoph Harting zugesagt - sind 11 500 der insgesamt verfügbaren 12 600 Tickets verkauft, teilte der Veranstalter mit. Das Hauptprogramm umfasst sieben Disziplinen. Rund 60 Athletinnen und Athleten sind am Start. (dpa)