28.10.2017 Houston. Die Houston Astros aus der Major League Baseball (MLB) sind in der World Series gegen die Los Angeles Dodgers mit 2:1 in Führung gegangen.

Die Mannschaft aus Texas entschied das dritte Match der "Best-of-Seven"-Serie vor 43 282 Zuschauern in Houston mit 5:3 für sich und kann mit zwei weiteren Heimsiegen am Samstag und Sonntag erstmals den begehrtesten Titel im Baseball holen. Die Astros hatten zuvor lediglich 2005 in der World Series geatnden. Dort verloren sie gegen die Chicago White Sox deutlich mit 0:4. (dpa)