Major League Baseball

26.10.2017 Los Angeles. Die Houston Astros haben das zweite Spiel der diesjährigen World Series nach einer dramatischen Schlussphase für sich entschieden. Die Texaner besiegten die Los Angeles Dodgers mit 7:6 in Extra-Innings.

In der Best-of-7-Serie um die Meisterschaft in der nordamerikanischen Baseball-Liga MLB steht es nach Houstons Erfolg 1:1. Astros-Spieler Marwin González sorgte mit seinem Homerun zum 3:3 im neunten Inning für die Verlängerung. Nachdem beide Teams im zehnten Inning jeweils zwei Runs verbucht hatten, gelang George Springer der entscheidende Homerun zum 7:5 für die Gäste im elften Inning. In der zweiten Hälfte des Innings konnte Charlie Culberson für die Dodgers auf 6:7 verkürzen, dabei blieb es jedoch am Ende.

Beide Teams erzielten vor mehr als 54 000 Zuschauern im Dodger Stadium jeweils vier Homeruns. Insgesamt dauerte die Partie 4:19 Stunden. Das dritte Spiel der Finalserie findet am Freitag in Houston statt. (dpa)