Münchner Hallenplan

04.05.2017 München. Bayern Münchens Vereinspräsident Uli Hoeneß setzt für eine noch erfolgreichere Zukunft seiner Basketballer auf die neue Multifunktionshalle, die Red Bull derzeit in München plant.

Als Nutzer dieser Arena "können wir den Basketball sicher auf eine neue Stufe bringen", sagte Hoeneß in einem Vereinsmagazin. Aktuell trägt der Meister von 2014 seine Spiele im 6700 Zuschauer fassenden Audi Dome aus. Die neue Arena soll mehr als 10 000 Besucher fassen. "In der modernen Halle werden Logen sein, die wir bisher nicht haben, Business Seats und vieles mehr. Das könnte den Basketball beim FC Bayern in der Zukunft schon in eine neue Dimension hieven."

Hoeneß will die Bayern "international wettbewerbsfähig" machen, wie er untermauerte. Derzeit scheint gegen die vor allem finanzielle Übermacht von Clubs etwa aus Russland oder Spanien aber kaum etwas möglich zu sein. Der Manager glaubt, dass Vereine wie Real Madrid oder der FC Barcelona künftig sparen müssen und hofft auf die Zeit. "Ich empfehle warten, warten, bis die anderen schwächeln, und selbst wie bisher vernünftig arbeiten und sich gesund vergrößern", sagte er.

Vor den bevorstehenden Playoffs in der Bundesliga traut Hoeneß dem Team von Coach Sasa Djordjevic vieles zu, auch Titelverteidiger Brose Bamberg sowie Vorrundensieger ratiopharm Ulm schlagen zu können. "Wir sind gerade rechtzeitig in Bestform", meinte der Clubboss vor dem Viertelfinal-Auftakt gegen ALBA Berlin am 6. Mai. (dpa)