Zwischenbilanz der Kölner Haie

KÖLN. Wie haben sich die Kölner Haie in der bisherigen Saison geschlagen? Eine Bilanz der Hauptrunde von Martin Sauerborn.

Von Martin Sauerborn, 01.03.2017

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) ehrt am kommenden Samstag im Deutschen Sport und Olympiamuseum in Köln ihre Besten der Hauptrunde 2016/17. Der EHC München wird als Hauptrundensieger ausgezeichnet, dazu gibt die DEL die Spieler der Saison bekannt. Genau der richtige Zeitpunkt, um auch für die Kölner Haie vor dem ersten Playoff-Viertelfinalspiel am Dienstag, 7. März (19.30 Uhr, Lanxess Arena) gegen die Wolfsburg Grizzlys eine Bilanz der 52 Spiele zu ziehen.

Torwart: Mit Gustaf Wesslau sind die Kölner auf der wohl wichtigsten Position mit einem Weltklassespieler besetzt. Der 32-jährige Schwede dürfte bei der DEL-Gala als bester Goalie der Hauptrunde ausgezeichnet werden. Mit durchschnittlich 1,87 Gegentoren in 50 Spielen führt er die Liga an, bei der Fangquote (93,19 Prozent) und den Spielen ohne Gegentor (5) liegt er auf Platz zwei.Wenn Wesslau sich in den Playoffs verletzt, haben die Haie ein Problem, denn Back-up Daniar Dshunussow fehlt mit nur drei Einsätzen und 5,48 Gegentoren im Schnitt die nötige Spielpraxis.

Abwehr: Vor Wesslau hat der KEC ein Bollwerk aufgebaut, das mit nur 109 Gegentoren die mit Abstand beste Defensive der Liga stellt. In der heimischen Lanxess Arena durften die Gegner in 26 Partien insgesamt nur 48 Mal jubeln. Mit Shawn Lalonde verfügen die Haie zudem über den offensivstärksten Verteidiger der Liga. Der Kanadier hat 269 Schüsse abgegeben, 13 Mal getroffen und 21 Vorlagen serviert und ist damit ein Kandidat für die Wahl zum besten Verteidiger der Liga. Offensive Stärken besitzen auch Frederik Eriksson (24 Assists) und Christian Ehrhoff. Der Ex-NHL-Star hat erst 36 Spiele für den KEC bestritten, steht aber mit 23 Punkten auf Rang zehn des teaminternen Scorings. Defensiv sind Corey Potter (plus 16) und Pascal Zerressen (plus 13) die Korsettstangen.

Angriff: In der Offensive hakt es bei den Haien. 145 erzielte Tore bedeuten für den Tabellenvierten nur Rang acht. In vielen Partien fehlte es den Kölner Stürmern vor dem gegnerischen Gehäuse an Lockerheit und Spaß. Fünfmal, davon viermal zu Hause, blieb der KEC sogar ohne eigenen Treffer. Eine Quote, die es so in einer DEL-Hauptrunde für die Haie noch nie gegeben hat. Außerdem ist das Team zu abhängig von seiner Paradereihe mit Topscorer Philip Gogulla (46 Punkte), Patrick Hager (42) und Ryan Jones, der mit 19 Treffern bester Torschütze der Haie ist. Die größte Enttäuschung ist zweifellos der erst 25-jährige NHL-Spieler Max Reinhart, der zwar alle 52 Spiele bestritten hat, als Stürmer und Überzahlkraft aber nur auf genauso viele Punkte kam wie Ehrhoff als Verteidiger mit 16 Spielen weniger. Auch der von Leistenbeschwerden geplagte Travis Turnbull (35 Spiele/12 Pkt.) ist unter seinen Möglichkeiten geblieben. Inwieweit der bislang unauffällige letzte Neuzugang Alexandre Bolduc eine Verstärkung sein wird, werden die Playoffs zeigen.

Special Teams: Die starke KEC-Defensive und die schwächere Offensive spiegelt sich auch in den Überzahl- und Unterzahlstatistiken wider. In Unterzahl sind die Haie hinter Viertelfinalgegner Wolfsburg mit 27 Gegentoren (204 Situationen)und einer Quote von 86,76 Prozent zweitbestes DEL-Team. In Überzahl hingegen kommen die Kölner nur auf eine Erfolgsquote von 17,92 Prozent (38 Tore/212 Situationen) und liegen damit unter den 14 Mannschaften der Liga wieder nur auf Platz acht.

Zuschauer: Die Haie sind mit mit 12 662 Zuschauern (329 201 insgesamt) pro Heimspiel der Krösus der DEL. Im Vergleich zur vergangenen Saison (12 307 inklusive sechs Playoff-Heimspielen) konnte der KEC seinen Schnitt steigern. Die gute Unterstützung findet sich allerdings nicht ganz in den Leistungen wieder. Das Team von Trainer Cory Clouston hat nämlich auswärts genauso oft gewonnen (16 Mal) und verloren (10 Mal) wie in der Lanxess Arena. Sowohl gegen den rheinischen Rivalen Düsseldorf (1:2 und 0:2) als auch gegen den kommenden Playoff-Gegner aus Wolfsburg (2:3 und 0:1) kassierte der achtfache Meister zwei Heimpleiten.