Bonn. An diesem Mittwoch starten die zwölf deutschen Einzelspieler in die Tischtennis-WM in Düsseldorf. Ziel ist trotz der übermächtigen Konkurrenz der Chinesen eine Medaille. Der mit neun Jahren jüngste Teilnehmer ist derweil in der Qualifikationsrunde ausgeschieden.

Von Daniela Greulich, 31.05.2017

Timo Boll sprach von „einem großen Traum, der in Erfüllung geht“, für Dimitrij Ovtcharov ist „diese WM wirklich etwas Besonderes“. Die beiden Tischtennis-Stars starten an diesem Mittwoch ebenso wie zehn weitere deutsche Damen und Herren in die Einzelwettbewerbe bei den Heim-Titelkämpfen in Düsseldorf. Der großen Vorfreude sollen nun die großen Erfolge folgen. „Wir wollen mit vorne dabei sein“, sagt Herren-Bundestrainer Jörg Roßkopf, der selbst bei der Heim-WM 1989 in Dortmund gemeinsam mit Steffen Fetzner sensationell ganz oben auf dem Treppchen gestanden hatte. „Das Ziel ist es schließlich, Medaillen zu holen.“

Dabei ruhen die Hoffnungen vor allem auf den beiden Aushängeschildern Boll und Ovtcharov – trotz der ungünstigen Auslosung. Denn sollten die beiden das Viertelfinale erreichen, droht dem Weltranglistenfünften Ovtcharov im Kampf um die ersehnte Medaille ein Duell mit Chinas Weltranglisten-Zweitem Fan Zhendong, der Achte Boll könnte auf Titelverteidiger und Olympiasieger Ma Long, ebenfalls aus China, treffen. Dass die übermächtigen Chinesen nicht unschlagbar sind, hat die frühe Niederlage Ma Longs bei den Asienmeisterschaften im April gezeigt. Allerdings: „Ich finde es schade, dass die Chinesen das schon vor der WM erleben mussten, denn da haben natürlich die Alarmglocken geläutet“, sagt Roßkopf. So sei ihre Konzentration in den Wochen vor der WM noch größer geworden.

Doch Ovtcharov zeigt sich in seiner Wahlheimat Düsseldorf optimistisch. „Mein Zuhause ist nur 15 Minuten von der Halle entfernt. Ich kann meine Familie jeden Tag sehen. Das gibt mir Kraft.“ Er sei nicht der Favorit, sagt der 28-Jährige. Doch wenn er sich von Spiel zu Spiel konzentriere und sein bestes Tischtennis spiele, könne er weit kommen. „Ich bin zu 100 Prozent fit, absolut fit, und habe in den ganzen Monaten vor der WM alles Denkbare getan.“ Von der Ernährung bis zu den Sparringspartnern hat er alles akribisch geplant, der momentan beste Nicht-Chinese der Tischtennis-Welt überlässt nichts dem Zufall.

Auch der 36-jährige Rekordeuropameister Boll, der seit Jahren für Borussia Düsseldorf an der Platte steht, gibt sich zuversichtlich: „Ich fühle mich gut in Form. Deutlich besser als noch vor einem Jahr bei den Olympischen Spielen.“ Bislang hat er eine WM-Einzelmedaille gewonnen – 2011 Bronze in Rotterdam. Ein Weltmeisterschaftstitel fehlt dem Ausnahmesportler, der in Anerkennung seiner Leistungen bei den Olympischen Spielen in Rio zum Fahnenträger der deutschen Mannschaft auserkoren worden war, allerdings noch.

Auch bei den Damen ist China das Maß der Dinge. In der Konkurrenz könnte Deutschlands Topspielerin Petrissa Solja, in Düsseldorf an Position 13 gesetzt, nach Meistern ihrer Auftakthürden im Achtelfinale auf die Weltranglistenzweite Liu Shiwen aus dem Reich der Mitte treffen.

Während die deutschen Tischtennis-Asse im Einzel also nur durch einen Erfolg gegen die topgesetzten Chinesen ihren Medaillentraum verwirklichen können, könnte zumindest Boll und Solja dies auch mit Hilfe der dominanten Sportler aus dem Reich der Mitte gelingen.

Boll tritt im Doppel mit Ma Long an. Das „Legendary Pair“ aus aktuellem und ehemaligem Weltranglistenersten zog jedoch wie bei seinem ersten Auftritt 2015 in Suzhou ein schweres Los und könnte bereits im Achtelfinale am Donnerstag auf die vermeintlich stärkste chinesische Kombination Fan Zhedong/Xu Xin treffen. Zudem konnte das Duo in Düsseldorf nicht gemeinsam trainieren, was Boll aber nicht weiter tragisch nahm: „Doppel ist kein Hexenwerk. Die Laufwege bei einer Links-Rechts-Kombination sind klar. Wir versuchen beide, unsere Vorhand einzusetzen.“

Als heißen Medaillenkandidaten sieht Roßkopf auch die Mixed-Kombination Solja/Fang Bo. „Als wir das erste Mal zusammen am Tisch standen, war ich schon ein wenig nervös“, sagte die Berlinerin. Sie sei froh gewesen, „dass Bo nicht sauer war, als ich Fehler gemacht habe“. Er scheine ein netter Typ zu sein. „Ich hoffe, dass seine Vorhand kommt, dann ist alles in Ordnung.“