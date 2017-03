KÖLN. Bolducs Premierentor im ersten Playoff-Viertelfinalspiel gegen Wolfsburg macht die Kölner Haie glücklich. Jetzt stehen die Grizzlys aus Wolfsburg unter Zugzwang.

Von Martin Sauerborn, 09.03.2017

Alexandre Bolduc hat sich das erste Mal für einen ganz besonderen Moment aufgehoben. Elf Spiele lang hat der 31-Jährige geduldig warten müssen, dann erzielte er sein erstes Tor im Trikot der Kölner Haie. Es war der 2:1-Siegtreffer in der Verlängerung des ersten Duells in der Playoff-Viertelfinalserie um die Deutsche Eishockey-Meisterschaft gegen die Wolfsburg Grizzlys und damit der perfekte Augenblick für die persönliche Premiere. „Ich bin überglücklich, dass ich dem Team so helfen konnte“, freute sich Bolduc nach der Entscheidung in der 62. Minute und der anschließenden Jubelarie mit seinen Teamkollegen.

Dieser Treffer zum 2:1 war aber nicht nur Bolducs erster für die Haie, er fiel zudem in Unterzahl. Eine Eishockey-Rarität, vor allem, wenn es darum geht, ein Spiel in der Verlängerung durch „sudden death“ zu entscheiden. „Der Puck ist glücklich gesprungen und ich stand gut in Position. Dann bin ich los und wollte ihn nur noch schnell rein machen“, beschrieb Bolduc die Szene nach 68 Sekunden der Extrazeit. KEC-Torjäger Ryan Jones hatte nach einem Stockschlag auf der Strafbank gesessen, als Wolfsburg Verteidiger Jeffrey Likens die Scheibe über den Schläger und in Bolducs Lauf sprang. Der Mittelstürmer überwand den überragenden Wolfsburger Torwart Felix Brückmann mit einem präzisen Handgelenksschuss ins rechte Eck.

„Unsere Special Teams waren ein wichtiger Faktor in diesem Spiel. Die Unterzahl hat dieses Tor sehr gut kreiert“, lobte Haie-Coach Cory Clouston auch die Arbeit von Shawn Lalonde und Nico Krämmer in dieser Szene. Für Bolduc, den die Kölner erst am 1. Februar und als letzten Spieler ihres Kaders nachverpflichtet hatten, freute sich der Trainer besonders: „Ein schönes Tor, das ihm Selbstvertrauen für die nächsten Spiele geben wird.“ Mit dem Tor erfüllte der Mittelstürmer der dritten Sturmreihe auch gleich im ersten Viertelfinalspiel die Hoffnungen der Haie-Verantwortlichen. „Er gehört zu den Spielern, die uns mit ihrer Erfahrung und ihren Führungsqualitäten in den Playoffs helfen werden“, hatte es Manager Mark Mahon ausgedrückt.

Bolducs Shorthander zum 2:1 hat den Haien aber nicht nur die wichtige 1:0-Führung in der schon in Spiel eins erwartet engen „best of seven“-Serie beschert, es dürfte auch nachhaltig auf Spiel zwei am Freitag in Wolfsburg wirken. „Das war emotional groß, für uns positiv und für Wolfsburg negativ. Zudem lastet der Heimdruck jetzt auf den Grizzlys. Es ist immer schwer, das erste Heimspiel einer Serie zu gewinnen“, befand Sebastian Uvira nach seinem Playoff-Debüt als Eishockey-Profi. Der Stürmer aus der vierten Reihe hatte einen „verdienten Sieg“ gesehen, weil sein Team das erste und dritte Drittel dominiert hatte. Ihm war aber ebenso wie Cory Clouston nicht entgangen, dass den Kölnern in den zweiten 20 Minuten das Glück zur Seite gestanden hatte. So traf Brent Aubin nach den Überzahltoren von Lalonde zum Kölner 1:0 (14.) und Jeremy Dehners Ausgleich (25.) nur den Innenpfosten (32.) für im zweiten Drittel überlegene Grizzlys. „Wir müssen am Freitag besser spielen, um wieder zu gewinnen“, forderte Clouston deshalb unmissverständlich. Der Haie-Trainer muss dabei vor allem die Offensivleistung seiner Mannschaft gemeint haben. Denn während die Defensive vor dem tadellosen Torwart Gustaf Wesslau gewohnt sicher stand, war Bolducs Brustlöser das erste Stürmertor in der Lanxess-Arena nach 204 Minuten. Ein ganz besonderer Moment eben.