Nach Messerattacke

Petra Kvitova wurde durch eine Messerattacke an der Hand verletzt.

20.03.2017 Prag. Drei Monate nach der Messerattacke auf die tschechische Tennisspielerin Petra Kvitova hat die 27-Jährige die Bandagen an der linken Schlaghand abnehmen können.

"Sie benutzt die Hand zu alltäglichen Verrichtungen", teilte ihr Sprecher Karel Tejkal mit. Ärztliche Untersuchungen hätten ergeben, dass die Heilung nach Plan verlaufe. Nachdem die Sehnen zusammengewachsen sind, muss Kvitova demnach langsam die Handmuskulatur aufbauen, bevor sie zum ersten Mal wieder einen Tennisschläger in die Hand nehmen kann.

Ein Einbrecher hatte die zweifache Wimbledon-Siegerin im Dezember in ihrer eigenen Wohnung mit einem Messer schwer verletzt. Dass es auch schlimmer hätte ausgehen können, deutete Kvitova zu ihrem 27. Geburtstag am 8. März auf sozialen Netzwerken an: "Es ist, als ob ich ein zweites Mal geboren wäre."

Der mutmaßliche Täter ist noch immer nicht gefasst. "Ein Team von Kriminalbeamten arbeitet weiterhin intensiv an dem Fall", sagte eine Polizeisprecherin der tschechischen Agentur CTK. (dpa)