106. Sechstagerennen im Velodrom in Berlin.

23.01.2017 Berlin. Die Niederländer Yoeri Havik und Wim Stroetinga stehen beim Berliner Sechstagerennen auch nach dem vierten Wettkampftag an der Spitze.

Das Duo verbesserte am Sonntag sein Konto von 255 auf 335 Punkte, die beiden Radsportler haben eine Runde Vorsprung vor den starken Belgiern Kenny De Ketele/Moreno De Pauw (338) sowie Jens Mouris/Pim Ligthart (277) aus den Niederlanden.

Die Veranstalter zogen ein positives Fazit vom Wochenende des 106. Sechstagesrennens in der Hauptstadt. Am Samstag war das Velodrom laut der Organisatoren mit über 10 000 Zuschauern ausverkauft. Und auch am Sonntag zum Familientag kamen zahlreiche Besucher. "Das Wochenende hat gezeigt, dass unser neues Konzept funktioniert. Fans von jung bis alt waren begeistert und die Sportler haben super Leistungen abgeliefert", erklärte Renndirektor Valts Miltovics.

Das Jagdrennen gewann das neugebildete Team aus Leif Lampater und Maximilian Beyer. Ihre bisherigen Partner Marcel Kalz und Christian Grasmann hatten krankheitsbedingt aufgeben. "Wir haben recht früh die Runde gewonnen und haben danach voll auf die Sprints gesetzt. Das hat super funktioniert", erklärte Beyer.

Bei den Sprintern behauptete Maximilian Levy Platz eins vor Robert Förstemann. Damit hat der Cottbuser mit 26 Platzierungspunkten weiterhin sechs Zähler Vorsprung auf Förstemann. Gesamtdritter ist mit 42 Zählern Keirin-Weltmeister Joachim Eilers. Die Mannschaften fahren bis zum kommenden Dienstag nicht nur um den Sieg in der Hauptstadt, sondern auch um Punkte für die neu geschaffene Sixdays-Serie. (dpa)