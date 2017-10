28.10.2017 Magdeburg. Die deutschen Handballerinnen befinden sich bereits wenige Wochen vor Beginn der Heim-WM in Topform. Beim ersten Härtetest gegen Vize-Weltmeister Niederlande lieferte die Mannschaft von Bundestrainer Michael Biegler in Magdeburg eine Gala-Vorstellung ab und siegte 23:18 (11:9).

Beste Akteurin vor 6500 Zuschauern in der ausverkauften Arena war vor allem im ersten Durchgang Angie Geschke, die sieben Treffer erzielte. Auch Torhüterin Clara Woltering von Borussia Dortmund zeigte eine gute Leistung und verhinderte mit zahlreichen Paraden weitere Gegentore. Bereits am Sonntag (17.30 Uhr) spielen die Ladies in Berlin erneut gegen die Niederlande.

Der erste Teil des Länderspiel-Doppelpacks am Samstag war ein gelungener Auftakt im Rahmen der Feierlichkeiten zum Jubiläum "100 Jahre Handball" in Deutschland. Der scheidende Biegler, der nach der Heim-WM den Männer-Bundesligisten SC DHfK Leipzig übernehmen wird, hatte sein Team perfekt auf die Gäste eingestellt. Die Niederländerinnen fanden überhaupt nicht ins Spiel und wirkten phasenweise beeindruckt vom starken Spiel der DHB-Auswahl. Lediglich in der Schlussphase steigerte sich der WM-Zweite, gefährlich wurde er Bieglers Team aber nicht mehr. (dpa)