Hoffnung auf Revanche

22.01.2017 Paris. Nach der Ankunft in Paris startet die DHB-Auswahl schon am Sonntag in die heiße WM-Phase. Gegen die Vize-Weltmeister sind die Deutschen im Achtelfinale klarer Favorit. Dennoch warnt der Bundestrainer.

Nach zwei Jahren kommt es für die deutschen Handballer am Abend (18.00 Uhr) zur WM-Revanche gegen Vize-Weltmeister Katar. Teammanager Oliver Roggisch rechnet daher mit einer hochmotivierten Mannschaft, die DHB-Auswahl ist im Achtelfinale in Paris klarer Favorit.

Dennoch warnt Bundestrainer Dagur Sigurdsson vor dem Gegner. "Wir dürfen keine Blackouts haben", sagt er. Vor allem der Coach der Kataris ist immer für eine taktische Überraschung gut.

REVANCHE

"Die Jungs wissen, was vor einer Weile war in Katar, da muss ich sie auch nicht heiß machen und auch nicht vorbereiten", sagt Roggisch angesprochen auf die erhoffte Revanche. Denn im WM-Viertelfinale 2015 hatte die DHB-Auswahl knapp gegen den Gastgeber verloren (24:26). Auch die schwachen Schiedsrichter hatten damals angesichts zahlreicher Fehlentscheidungen ihren Anteil am Ausgang der Partie. Dennoch: "Wir haben unsere Erfahrungen mit Katar gemacht. Aber so, wie wir momentan spielen, wird es schwer, uns zu schlagen", sagt Kreisläufer Patrick Wiencek. Schon vor wenigen Monaten bei den Olympischen Spielen wurde das deutlich. Im Viertelfinale von Rio hatte Sigurdssons Team mit 34:22 gewonnen.

DER STAR

Rafael Capote ist der wohl stärkste Spieler Katars. Der gebürtige Kubaner zählt zu den Akteuren, die vor der Heim-WM 2015 eingebürgert worden waren. Bei eben jenem Turnier sicherte sich der Rechtshänder nicht nur die Silbermedaille mit seinem Team, sondern wurde auch zum besten linken Rückraumspieler der WM gewählt. "In einem Spiel kann alles passieren", sagt der 29-Jährige.

TOP-TRAINER

Valero Rivera ist angesichts seiner vielen Titel einer der erfolgreichsten Handball-Trainer der Welt. Während seiner über 20 Jahre als Coach des FC Barcelona gewann er von 1983 bis 2005 unter anderem sechsmal die Champions League sowie etliche nationale Titel. 2013 übernahm er das Nationalteam Katars, mit dem er ein Jahr vor dem Vize-WM-Titel die Asien-Meisterschaft gewann. Nach der Heim-WM ist der steile Aufwärtstrend der Kataris aber ins Stocken geraten.

SELBSTVERTRAUEN

Trotz der anerkannten taktischen Fähigkeiten des Spaniers geht die DHB-Auswahl mit Selbstvertrauen in die Partie. "Wir sind klarer Favorit", sagt Hendrik Pekeler. Vor allem der deutliche 28:21-Erfolg gegen Kroatien hat den Bad Boys einen zusätzlichen Schub gegeben. Es war der erste Sieg gegen die Kroaten bei einer WM überhaupt. (dpa)