Das Turnier am Hamburger Rothenbaum wird zur Europameisterschaft.

25.02.2019 Hamburg. Das internationale Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum wird zur Europameisterschaft. Das teilten die Veranstalter und die Stadt Hamburg mit.

"European Tennis Championships haben noch nie stattgefunden", sagte der österreichische Veranstalter Peter-Michael Reichel. Das ATP-500-Turnier wird in diesem Jahr von 20. bis 28. Juli stattfinden. Welche Spieler an der offen ausgeschriebenen EM-Premiere teilnehmen, ist noch nicht bekannt.

Turnierdirektorin Sandra Reichel, Tochter des Veranstalters, ergänzte: "Wir haben den Namen geändert in Hamburg Open. Denn Hamburg hat so eine Strahlkraft." In den Vorjahren firmierte das von Wimbledonsieger Michael Stich organisierte Turnier unter der Bezeichnung German Open.

Neben den Profis wird auch eine EM der U21-Nachwuchsspieler ausgetragen. Diese soll bereits einige Tage zuvor beginnen. Dazu werden alle 50 im Europaverband organisierten nationalen Verbände eingeladen. Jedes Land erhält einen Startplatz bei Damen und Herren. (dpa)