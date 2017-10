Niederlage bei Straubing Tigers

Straubing. Nur zwei Tage nach dem rauschenden 6:2 im Klassiker der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beim Spitzenteam Adler Mannheim leistete sich die Mannschaft von Trainer Cory Clouston am Sonntagabend eine (0:1, 2:2,)-Niederlage beim Kellerkind Straubing Tigers.

Von Martin Sauerborn, 01.10.2017

Das Wort Konstanz gehört bei den Kölner Haien inzwischen zum festen Vokabular. Das liegt natürlich vor allem daran, dass dem KEC genau diese Konstanz auch in dieser Saison noch fehlt. Nur zwei Tage nach dem rauschenden 6:2 im Klassiker der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beim Spitzenteam Adler Mannheim leistete sich die Mannschaft von Trainer Cory Clouston am Sonntagabend eine (0:1, 2:2,)-Niederlage beim Kellerkind Straubing Tigers und verpasste den Sprung auf Platz zwei des DEL-Rankings.

Die Kölner waren auf ihrer Auswärtstournee mit fünf Partien auf fremdem Eis von Mannheim aus mit dem Bus gleich weiter ins bayerische Straubing gefahren. Ob es nun die sogenannten „Busbeine“ waren oder die Tatsache, dass sich die Haie im Stadion am Pulverturm gerne mal schwer tun, der KEC konnte weder defensiv noch offensiv an die Leistung von Freitag anknüpfen. In Mannheim sorgten die Special Teams, also die Formationen in Über- und Unterzahl, noch für den Unterschied.

In Straubing offenbarten die Haie genau dort Schwächen. Zur Freude der Tigers, die so zu ihren ersten Powerplay-Treffern dieser Saison überhaupt kamen. Wie beim 1:0, als Michael Connolly geschickt abfälschte (13.). Zwar drehten die Kölner zu Beginn des zweiten Drittels die Partie durch Justin Shugg (22.) und Philip Gogullas 175. Tor für die Haie (24.) innerhalb von 2:11 Minuten, sie agierten insgesamt aber zu sorglos und fahrig. Mike Zalewski (28.) und Mike Hedden (31.) nutzten die Scheibenverluste und Lücken in der Abwehr ihrer Gäste und schon führte Straubing wieder. Auch das 3:3 von Felix Schütz zum Auftakt des Schlussdrittels (44.) half den Haien nicht, ihre Linie zu finden.

Alexander Sulzer wanderte postwendend auf die Strafbank und Connolly traf erneut in Überzahl für die Hausherren (45.). Während sich die Kölner noch über Strafe und Gegentor ärgerten, erhöhte Zalewski mit seinem zweiten Treffer nur 27 Sekunden nach dem 4:3 auf 5:3 (46.). Den Schlusspunkt setzte wieder Connolly mit einem Schuss ins leere Kölner Tor (60.). „Wir haben es uns selber schwer gemacht, weil unser Aufbau von hinten nicht funktioniert hat. Wenn man nicht gut hinten raus spielt, gewinnt man keine Spiele“, erklärte KEC-Verteidiger Sulzer die Niederlage. Er hätte auch von fehlender Konstanz seines Teams sprechen können.

Köln: Wesslau; Ehrhoff, Lalonde; Eriksson, Potter, Sulzer, Müller; Zerressen; Hanowski, Schütz, Shugg; Gogulla, Hospelt, R. Jones; Krämmer, B. Jones, Uvira; Wruck, Mulock, Latta. – Zuschauer: 3905. – Tore: 1:0 Connolly (12:07/PP1), 1:1 Shugg (21:40/Potter), 1:2 Gogulla (23:51/Hospelt, Zerressen), 2:2 Zalewski (27:31), 3:2 Hedden (30:20), 3:3 Schütz (43:22/Lalonde, Krämmer), 4:3 Connolly (44:41/PP1), 5:3 Zalewski (45:08), 6:3 Connolly (59:06/ENG)– Strafminuten: Straubing 4; Köln 8.