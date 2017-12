Köln gegen Wolfsburg

Köln . Gegen die Grizzlys Wolfsburg kassierten die Kölner Haie im letzten Spiel des Jahres eine Heimniederlage 3:4 (1:3, 2:1, 0:0). Ein grippaler Infekt sorgte für personelle Veränderung.

Von Tobias Carspecken, 30.12.2017

Die Bedeutung eines Spiels lässt sich zuverlässlich am Tabellenbild ablesen. Um den Rückstand auf den vierten Tabellenplatz der Deutschen Eishockey Liga, der im Playoff-Viertelfinale Heimrecht garantieren würde, weiter zu verkürzen, wäre für die Kölner Haie ein Sieg gegen die Grizzlys Wolfsburg von enormer Wichtigkeit gewesen. Umso schmerzhafter war die 3:4 (1:3, 2:1, 0:0)-Heimniederlage, die die Mannschaft von Trainer Peter Draisaitl im letzten Meisterschaftsspiel des Jahres 2017 einstecken musste. 15 Spieltage vor Ende der Hauptrunde wuchs die Hypothek des KEC auf die auf eben jenem vierten Rang platziert liegenden Niedersachsen damit auf acht Zähler an. Ein schwieriges Unterfangen.



Die Kölner hatten ihren Kader kurzfristig auf einer Position umstellen müssen. Für den an einem grippalen Infekt erkrankten Verteidiger Pascal Zerressen rückte Förderlizenzspieler Dominik Tiffels in das Line-up. Einmal mehr starteten die Haie mit großen Problemen in ein Heimspiel. Gegen das beste Powerplayteam der Liga zogen sie in den ersten fünf Minuten zwei Strafzeiten. Ihr zweites Überzahlspiel nutzten die Wolfsburger durch einen Nachschuss von Topscorer Tyler Haskins auch gleich zum 0:1 (6.). 88 Sekunden später schlugen die Haie zurück – ebenfalls in Person ihres torgefährlichsten Mannes. Einen fulminanten Alleingang aus der eigenen Spielhälfte schloss Felix Schütz mit dem postwendenden Ausgleich ab (7.).



Es entwickelte sich eine hitzige Partie, in der es weiter munter hin und her ging. Erst traf der frühere Haie-Profi Sebastian Furchner den Pfosten (9.), dann Fabio Pfohl im Nachsetzen zur erneuten Führung der Grizzlys (14.). Großchancen des frei stehenden Schütz (18.) und von Furchner, der im Eins-gegen-eins an Haie-Goalie Justin Peters hängen blieb (19.), folgte die nächste kalte Dusche für den KEC. Einen schlampigen Scheibenverlust von Shawn Lalonde weit weg des eigenen Tores bestrafte Mark Voakes 35 Sekunden vor Drittelende per Konter mit dem 1:3. Im Gegensatz zu ihrem Kontrahenten fehlte es den Kölnern zunächst an der nötigen Effektivität: So scheiterte Sebastian Uvira mit der Schlusssirene des ersten Durchgangs mit einem schwach ausgeführten Penalty an Wolfsburgs Schlussmann Gerald Kuhn.



Als die Gäste kurz nach Wiederbeginn durch den großzügige Freiheiten genießenden Ex-Kölner Marcel Ohmann sogar auf 1:4 erhöhten (25.), wurden die 14571 Zuschauer in der gut gefüllten Lanxess Arena merklich ruhig. Draisaitl reagierte mit einem Torhüterwechsel und stellte Daniar Dshunussow für den glücklosen Peters zwischen die Pfosten. Mehr oder weniger aus dem Nichts gelang Schütz unter starker Bedrängnis mit einem weiteren Solo der psychologisch wichtige Anschlusstreffer zum 2:4 (36.), der die Hoffnung zurückkehren ließ. Und es kam noch besser für die Kölner: Als Blair Jones in Überzahl einen Querpass von Christian Ehrhoff in den Winkel jagte (38.), war der KEC endgültig zurück in diesem mitreißenden Spiel – und sein Publikum, in dem Fußball-Weltmeister Lukas Podolski saß, wieder voll da.



Im Schlussdrittel wäre sogar der Ausgleich möglich gewesen. Kai Hospelts Flachschuss landete in der 50. Minute allerdings am rechten Pfosten. Am Ende waren die Haie gezwungen, alles auf eine Karte zu setzen. Doch auch als Draisaitl den Torhüter für einen zusätzlichen Feldspieler vom Eis nahm, kam sein Team nicht mehr gefährlich vor das gegnerische Gehäuse. Kölns Trainer war nach der vierten Niederlage aus den jüngsten fünf Partien vor eigenem Publikum mächtig angefressen: „Es ist schlichtweg inakzeptabel, wie wir unsere Heimspiele angehen. Wir müssen dringend einen Weg finden, um auch zu Hause besser in die Spiele zu finden.“ Eine Lösung des Problems drängt: Schon am 2. Januar (19.30 Uhr) kommt die Düsseldorfer EG zum rheinischen Derby nach Köln.



Köln: Peters; Ehrhoff, Potter; Eriksson, Lalonde; Müller, Tiffels; Gogulla, T.J. Mulock, Schütz; Hanowski, B. Jones, Shugg; Krämmer, Hospelt, R. Jones; Uvira, Latta, Wruck. SR.: Hoppe/Hunnius.

Zuschauer: 14571.

Tore: 0:1 Haskins (5:10/PP1), 1:1 Schütz (6:38/Ehrhoff), 1:2 Pfohl (13:40), 1:3 Voakes (19:26), 1:4 Ohmann (24:29), 2:4 Schütz (35:25), 3:4 B. Jones (37:15/Ehrhoff, Schütz/PP1).

Strafminuten: Köln 10; Wolfsburg 10.