04.02.2017 STRAUBING. Es ist kein Geheimnis, dass die Straubing Tigers von ihrer Heimstärke leben. Die Atmosphäre im Eisstadion am Pulverturm hat den Bayern auch in dieser Saison schon zu 13 ihrer insgesamt 19 Saisonsiege verholfen. Am Freitagabend ist der 14. dazu gekommen und es war der zweite gegen die Kölner Haie.

Nach dem 2:3 am 11.11.2016 verpasste das Team von Trainer Cory Clouston vor 4456 Zuschauern durch ein erneutes 2:3 (0:2, 1:0, 1:1) den Sprung auf Rang zwei der Deutschen Eishockey Liga.

Das vierte und letzte Duell der Hauptrunde brachte mit den Straubingern das aktuell beste Überzahlteam und mit Köln das beste Unterzahlteam der DEL zusammen. Ein Kräftemessen, in dem die Tigers gleich ihre Stärke präsentierten. Als KEC-Kapitän Moritz Müller und T.J. Mulock innerhalb von nur neun Sekunden auf die Strafbank wanderten, schlug Dylan Yeo bei Fünf gegen Drei mit einer Direktabnahme zu (10.). Auch das nächste Foul der Haie bestraften die Hausherren sofort. Corey Potter saß draußen und Scott Timmins narrte KEC-Goalie Gustaf Wesslau im Eins-gegen-Eins (18.). So lange die Partie mit Fünf-gegen-Fünf lief hatten die Kölner ein Übergewicht. Bis auf einen Rückhandversuch von Johannes Salmonsson (14.) sprangen aber keine zwingenden Torchancen heraus.

So zielstrebig Straubing in Überzahl agiert, so anfällig sind sie mit einem Spieler weniger. Nachdem die Haie ihre erstes Powerplay verstreichen ließen, schlugen sie beim nächsten Fünf gegen Vier gegen das zweitschlechteste Unterzahlteam der Liga zu. Scharfschütze Shawn Lalonde zielte genau und verkürzte mit seinem zehnten Saisontor auf 1:2 (23.). Weil die Strafbänke danach leer blieben, der KEC seine Drangperiode bis zur Großchance von Nico Krämmer (30.) ohne den Ausgleich beendete und Wesslau bravourös gegen Steven Zaleswski parierte (35.), blieb es beim Vorsprung der Tigers.

Der vierte Treffer der Partie war der erste bei Fünf gegen Fünf. Nachdem Mike Hedden den Pfosten getroffen hatte, verwertete Dylan Yeo den Abpraller zu seinem zweiten Treffer (45.). Und der Straubinger Verteidiger traf ein drittes Mal. Diesmal aber ins eigene Netz, als er einen von Torwart Matt Climie gehalten Krämmer-Schuss unglücklich über die Linie drückte (49.). Straubing aber konnte sich danach auf seine Heimstärke verlassen und war dem vierten Treffer näher als Köln dem 3:3. Als Kai Hospelt dann 1:43 Minuten vor Ende auf die Strafbank musste, war die erste Auswärtsniederlage der Haie in 2017 perfekt. „Es ist immer schwer und laut hier. Außerdem hat Straubing ein Wahnsinns-Powerplay“, räumte Nico Krämmer eine verdiente Niederlage ein.

Köln: Wesslau; Ehrhoff, Müller; Eriksson, Lalonde; Zerressen, Potter; Sulzer; Gogulla, Hospelt, Jones; Reinhart, Latta, Uvira; Byers, Mulock, Krämmer; Ohmann, Turnbull, Salmonsson. – SR.: Bauer/Brill. – Zuschauer: 4456. – Tore: 1:0 Yeo (9:07/PP2), 2:0 Timmins (17:32/PP1), 2:1 Lalonde (22:03/Ehrhoff, Reinhart, PP1), 3:1 Yeo (44:01), 3:2 Krämmer (48:57/Mulock, Eriksson)– Strafminuten: Straubing 4; Köln 8. (Martin Sauerborn)