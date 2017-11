Köln. 3,7 Sekunden vor Ende der Verlängerung machte Justin Shugg einen Rückhand-Treffer und erzielte damit den Derby-Sieg für die Kölner Haie.

Von Martin Sauerborn, 26.11.2017

Peter Draisaitl hat sich für seine Premiere ein ganz besonderes Spiel ausgesucht. Nicht willentlich, aber trotzdem passend. Der erste Sieg als Trainer der Kölner Haie ist Draisaitl nämlich in der Mutter aller Eishockey-Derbys gelungen. 3,7 Sekunden vor Ende der Verlängerung machte Justin Shugg seinen neuen Coach mit seinem Rückhand-Treffer zum 4:3 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) glücklich.

Obwohl Peter Draisaitl mit zwei Niederlagen in seine Trainer-Mission „Kölner Haie“ gestartet ist, sah er vor der 217. Auflage des rheinischen Derbys keine Veranlassung zu Aktionismus. Der 51-Jährige schickte die gleiche Formation auf Eis, die in Iserlohn und Schwenningen nur einen Punkt einsammeln konnte. „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis unsere Leistungen auch Zählbares hervorbringen werden“, erklärte der neue KEC-Coach vor dem ersten Bully trocken.

Auch sein Team zeigte sich von den beiden Niederlagen und dem Absturz auf Platz zehn im DEL-Ranking unbeeindruckt. Die Kölner dominierten die Partie, weil sie die neutrale Zone beherrschten und die DEG mit ihrem defensiven System zu Scheibenverlusten zwangen. Die Düsseldorfer aber ließen sich nicht wirklich aus ihrem Drittel locken, so dass es kaum Torchancen gab.

Aus dem Nichts heraus gingen die Gastgeber dann in Führung. Alex Barta schickte den Puck von der Blauen Linie aus in Richtung Kölner Tor, vor dem Felix Schütz unhaltbar für seinen Goalie Justin Peters abfälschte (11.). Kurz danach verhinderte Peters gegen Alexej Dmitriev gar das 0:2. Das bessere Team aber blieben die Haie. Vor allem nachdem Sebastian Uvira das 1:1 markiert hatte (13.). Kapitän Christian Ehrhoff (17.) und Ben Hanowski (20.) hätten den KEC noch vor der ersten Pause in Führung bringen können.

Nachdem Jean-Francois Boucher (23.) und Nick Latta (25.) auch zu Beginn des zweiten Abschnitts das 2:1 verpassten, komplizierten die Kölner mit Strafzeiten ihr Spiel. Viermal mussten die Gäste in die Eisbox. Zu oft, um das strukturierte Spiel des ersten Drittels fortsetzen zu können. Immerhin überstand das Draisaitl-Team die Strafen durch hervorragendes „Penalty Killing“ ohne Schaden. T.J. Mulock wäre kurz vor der zweiten Sirene sogar beinahe ein Unterzahltreffer gelungen, den DEG-Torwart Matthias Niederberger mit einer „Monster-Parade“ aber zu verhindert wusste.

Bei Fünf gegen Fünf waren die Haie das etwas bessere Team in einem umkämpften und schnellen Spiel. Pascal Zerressen (43./46.), Felix Schütz (53.) und Hanowski (54.) brachten die Scheibe aber nicht über die Linie. das schaffte erst Ryan Jones, der eine Vorlage von Philip Gogulla verwertete (57.). Die DEG konterte aber noch einmal durch Lukas Laub, der einen Schuss von Bernhard Ebner 93 Sekunden vor Ende zum Ausgleich abfälschte. In der Verlängerung traf dann Jeremy Welsh für Düsseldorf die Latte (63.) .

Auf der anderen Seite behielt Shugg die Nerven. „Für Peter Draiasaitl ist der erste Sieg im Derby natürlich super. Aber er wird das auch schnell abhaken. Am Dienstag spielen wir ja schon wieder“, sagte KEC-Stürmer Kai Hospelt. dann geht es in der heimischen Lanxess Arena (19.30 Uhr) gegen Straubing.

Köln: Peters; Ehrhoff, Müller; Lalonde, Eriksson; Potter; Zerressen; - Shugg, Schütz, Hanowski; R. Jones, Hospelt, Gogulla; Krämmer, Mulock, Uvira; Dumont, Latta, Boucher. – SR.: Iwert/Bauer. – Zuschauer: 12.179. – Tore: 1:0 Barta (10:49), 1:1 Uvira (12:57/Mulock, Zerressen), 1:2 R. Jones (56:37/Gogulla, Hospelt), 2:2 Laub (58:27), 2:3 Shugg (64:57/Hanowski). – Strafminuten: Düsseldorf 8; Köln 12.