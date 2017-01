Köln besiegt Red Bull München 2:1

03.01.2017 Köln. Starker Auftritt der Kölner Haie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL): Auch im zweiten Spiel binnen 48 Stunden gegen den Meister und Tabellenführer Red Bull München gewannen sie. Wieder siegten sie mit 2:1 (0:1/2:0/0:0) und fügten damit als erstes DEL-Team der laufenden Saison dem Titelverteidiger zwei Niederlagen am Stück zu.

Die Haie begannen wie vor zwei Tagen sehr konzentriert und engagiert, spielten ein starkes Powerplay und ließen den Meister wieder nicht zur Entfaltung kommen. Erst nach der Anfangsphase bekam der Titelverteidiger das Spiel besser in den Griff und machte das 0:1 durch einen Schuss von Konrad Abeltshauser in Überzahl.

München hatte in dieser Saison noch nie zwei Spiele in Folge verloren. Bei einem weiteren Powerplay hatte Jason Jaffray eine Chance zum 0:2, aber Gustaf Wesslau passte im Haie-Tor auf. Nick Latta hatte in der 28. Minute nach schöner Vorarbeit von Philip Gogulla im Nachschuss eine Gelegenheit zum Ausgleich.

Gogulla fiel in der Szene aufs Eis und riss Münchens Matt Smaby unglücklich mit sich, Smaby verdrehte sich dabei das Knie und musste in die Kabine gebracht werden, kam zum Schlussdrittel aber wieder aufs Eis. In der 32. Minute musste Florian Kettemer auf die Münchner Strafbank, Köln hatte zwei Tage zuvor im Powerplay den Siegtreffer erzielt und brachte wieder seine Spezialisten aufs Eis, doch diesmal hatten sich die Red Bulls besser darauf eingestellt.

Als sie wieder komplett waren, kassierten sie trotzdem den Ausgleich. Alexander Sulzer schoss halbhoch von der blauen Linie und die Scheibe wurde zwischen die Schoner von Danny Aus den Birken im Gästetor abgefälscht. Es war Sulzers erstes Saisontor. „Damit ist mir ein sehr großer Stein vom Herzen gefallen“, gab Sulzer zu.

Und es kam noch besser für die Haie, drei Minuten später schoss Patrick Hager von fast genau derselben Position wie Sulzer, diesmal hielt Ryan Jones seinen Schläger hinein und fälschte zum 2:1 ab. Zwei Tore mit Schüssen aus der Mitte, das Rezept funktionierte prächtig. Im zweiten Drittel hatten die Haie das Spiel gedreht. „Wir haben genauso gute gespielt wie im ersten Drittel“, sagte Sulzer. „So müssen wir weitermachen, zumal München nun noch stärker auftreten wird“.

Doch so stark wie befürchtet kamen die „Dosen“ gar nicht zum Schlussdrittel. Die Haie sorgten mit harter Arbeit dafür, dass München selten und wenn möglich nur aus ungünstigen Winkeln vor ihr Tor kam. Selbst in Überzahl sprangen kaum gefährliche Torchancen für die Gäste heraus.

Die Haie checkten oft mit einem Mann vor und deckten die Mitte ab, so musste München immer wieder nach Außen ausweichen und kam dann nur zu Schüssen aus spitzem Winkel, die für einen Klassemann wie Wesslau selten ein Problem sind. Bei der letzten Werbeunterbrechung des Spiels gab Haie-Trainer Cory Clouston seinen Spielern noch einmal die Marschroute für die zu erwartenden Schlussoffensive des Meisters vor.

Acht Minuten vor dem Ende traf Max Reinhart nur die Latte, die Vorentscheidung lag nur einen halben Zentimeter entfernt. T.J. Mulock scheiterte kurz darauf knapp an Aus den Birken. Die Schlussoffensive kam von den Haien, nicht von München, das 3:1 lag mehr in der Luft als ein Ausgleich. Zwei Minuten vor Schluss ging Aus den Birken für einen weiteren Feldspieler vom Eis, München nahm eine Auszeit und schwor sich auf die letzten Szenen ein. In den letzten 40 Sekunden warf Red Bull noch einmal alles nach vorne, doch die Haie warfen sich in jeden Schuss und retteten das 2:1 über die Zeit.

Köln: Wesslau, Potter, Zerressen, Krämmer, Mulock, Byers Lalonde, Eriksson, Jones, Hager, Gogulla Müller, Ehrhoff, Salmonsson, Hospelt, Reinhart Sulzer, Boucher, Latta, Ohmann Tore: 0:1 (15:39) Abeltshauser (Wolf/Jaffray), 1:1 (30:52) Sulzer (Mulock/Zerressen), 2:1 (33:16) Jones (Hager/Potter) Strafminuten: Köln 12, München 12+10 Aucoin Zuschauer: 12.517 Schiedsrichter: Kopitz, Brill (Alexander Brandt-Memet)