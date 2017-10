Sieg im Derby

Köln. Dramatische Entscheidung in der 216. Auflage des Derby zwischen den Kölner Haien und der Düsseldorfer EG. Dank dem Treffer von Kai Hospelt in der 2. Minute der Verlängerung gewannen die Kölner Kufenjäger am Ende etwas glücklich.

Von Martin Sauerborn, 13.10.2017

Peter Brings und seine Band waren persönlich gekommen. Die Kölner Haie brauchten dringend einen zusätzlichen Glücksbringer, denn sie hatten vergangene Saison beide Derbys in der heimischen Lanxess-Arena gegen den Erzfeind Düsseldorfer EG verloren. Eine Schmach für jeden Kölner Eishockey-Profi. Also schmetterten Brings am Freitag vor der 216. Auflage des ewig jungen Duells die Haie-Torhymne mit besonderer Inbrunst.

Der „Kölsche Jung“ verfehlte seine Wirkung nicht und ertönte einmal mehr als der Torjubel der DEG. Richtig, denn der KEC besiegte die DEG dank eines Treffers des gebürtigen Kölners Kai Hospelt mit 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 1:0 ) nach Verlängerung.

Cory Clouston hat sicher recht, wenn er sagt, dass so ein Derby ein Spiel ist, dass auch nur drei Punkte wert ist. Nichts Besonderes also. Der Mann ist zwar Coach der Kölner, aber eben auch Kanadier – und sieht die Dinge professioneller. Für die Fans aber sind und bleiben die Spiele zwischen Köln und Düsseldorf das Salz in der manchmal etwas faden Suppe der 52 Spiele langen Hauptrunde der Deutschen Eishockey Liga.

Derby lockt 16189 Zuschauer in die Arena

Ein untrügliches Zeichen für diese spezielle Begeisterung: 16189 Zuschauer pilgerten in die Arena – Saisonrekord. Eine besondere Beziehung zum rheinischen Eishockey-Dauerbrenner pflegt auch Daniar Dshunussow. Der KEC-Goalie hütete beim bislang letzten Haie-Heimsieg im März 2016 das Tor und war beim 3:1 der überragende Mann. Weil die Nummer eins der Kölner, Gustaf Wesslau verletzt ausfällt, stand der Deutsch-Kasache auch diesmal im Blickpunkt. Er konnte sich über Arbeit nicht beklagen. Die DEG startete besser und Ex-Hai Eddy Lewandowski prüfte Dshunussow zum ersten Mal ernsthaft (9.).

Weil aber gleich die erste Kombination der Hausherren zum Erfolg führte, wechselte das Momentum. Justin Shugg und Felix Schütz spielten den durchstarteten Shawn Lalonde im Slot frei. Der Verteidiger vollendete den perfekten Angriff mit einem satten Handgelenksschuss zur Führung (11.). Cory Potter hätte das 2:0 noch in derselben Minute nachlegen können. Das schaffte dann Ryan Jones, der einen Schuss von Alexander Sulzer gekonnt ins Netz abfälschte (13.). Das Clouston-Team hatte alles im Griff und durch Justin Shugg (14.), Nick Latta (23.), Lalonde (24./27.) und Jones (27.) weitere sehr gute Möglichkeiten.

Dshunussow zweimal machtlos

Es schlichen sich aber auch Nachlässigkeiten ins KEC-Spiel ein. Zum einen fehlte es dem sonst so starken Powerplay an Konsequenz, zum anderen unterliefen den Kölnern im Aufbau unnötige Fehlpässe. Deshalb rückte Dshunussow in den Fokus. Dreimal wehrte der Haie-Torwart gegen die durchgebrochenen Alex Barta (29.), Marcel Brandt (32.) und Alex Dmitriev (34.) bravourös ab.

Zweimal musste er sich aber auch geschlagen geben. Barta (30.) und Lewandowski (35.) brachten den Puck zum Ausgleich über die Linie. Gepatzt hatte jeweils Frederik Eriksson, der sich vor dem 2:2 zudem verletzte und in der Kabine bleiben musste. „Wir haben im zweiten Drittel nicht mehr so konsequent gespielt. Solche Phasen hatten wir bereits in dieser Saison“, erklärte Felix Schütz den Leistungsabfall des KEC.

Echter Kölscher Jung entscheidet Spiel

Die Dominanz der Haie aus der zweiten Hälfte des ersten Drittels kehrte auch in den letzten 20 Minuten trotz Lalonde Großchance (46.) nicht zurück. Die körperlich und läuferisch starken Düsseldorfer waren dem 3:2 nahe. Dshunussow hielt aber weiter tadellos und damit sein Team im Spiel. Auch ihr fünftes Überzahlspiel (53.) half den Haien nicht. Weil auch die DEG in ihrem einzigen Powerplay ohne Treffer blieb (58.), ging es in die Verlängerung. Und da traf mit Hospelt (62.) ein echter Kölscher Jung zum Sieg – und noch einmal ertönte der Brings-Hit.

Aufstellung der Haie: Dshunussow; Zerressen, Ehrhoff; Müller, Eriksson; Lalonde, Sulzer; Potter; R. Jones, Hospelt, Gogulla; Shugg, Schütz, Hanowski; Krämmer, Mulock, Uvira; Boucher, Latta, Wruck. – SR.: Sirku/Schukies. – Zuschauer: 16189. – Tore: 1:0 Lalonde (10:29/Schütz, Shugg), 2:0 R. Jones (12:35/Sulzer, Gogulla), 2:1 Barta (29:02), 2:2 Lewandowsi (34:40), 3:2 Hospelt (61:36/R. Jones) – Strafminuten: Köln 2, Düsseldorf 10.