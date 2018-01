Entscheidung fällt Mitte Februar

Trug sich in die Torschützenliste ein: Haie-Verteidiger Shawn Lalonde.

Köln. Die Kölner Haie haben sich offiziell um die Ausrichtung des DEL-Wintergames 2019 beworben. Das gab Haie-Geschäftsführer Oliver Müller am Freitag bekannt.

Von Martin Sauerborn, 19.01.2018

Müller war persönlich zur Geschäftsstelle der Deutschen Eishockey Liga DEL) gefahren, um die offiziellen Bewerbungsunterlagen abzugeben. Sollten die Haie, die wohl einziger Kandidat für die Ausrichtung des Spiels sind, den Zuschlag erhalten, findet das 4. DEL-Wintergame am Samstag, 12. Januar 2019, vor möglicherweise 50000 Zuschauern im Rheinenergiestadion zwischen den Kölner Haien und der Düsseldorfer EG statt. Ein Entscheidung, ob das Spiel in Köln stattfindet, will die DEL bis spätestens zum 16. Februar 2018 getroffen haben.

Oliver Müller erklärte, dass die Ausrichtung des Wintergames, das seit 2011 alle zwei Jahre stattfindet, ein Budget in „niedriger siebenstelliger Millionenhöhe“ umfasst. Mit einer Auslastung des Rheinenergiestadions zwischen 43 und 46 Prozent schreiben die Haie eine Schwarze Null.

Sollte das Stadion mit 50000 Zuschauern ausverkauft sein, darf sich der KEC über einen Gewinn freuen, der mindestens im mittleren sechsstelligen Bereich liegen wird. Neben dem Land Nordrhein-Westfalen konnten die Haie auch Ex-Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski bereits als Schirmherr für die Bewerbung und die Veranstaltung gewinnen.