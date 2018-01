Gustaf Wesslau präsentierte sich der Schwede in Nürnberg in Bestform.

München. Nachdem Torhüter Gustaf Wesslau aufgrund einer Knieverletzung drei Monate nicht spielen konnte, steht er seit sieben Spielen wieder im Haie-Tor und präsentierte sich in Nürnberg in Bestform.

Von Martin Sauerborn, 25.01.2018

Gustaf Wesslau aus der Fassung zu bringen ist schwerer, als gegen ihn ein Tor zu erzielen. Welch große Aufgabe dies schon darstellt, durften am Mittwochabend die Eishockeyprofis der Nürnberg Ice Tigers erfahren. 49 Schüsse feuerten die Franken auf den Torwart der Kölner Haie ab, nur einmal ließ er sich überwinden. Das entspricht einer Fangquote von 97,96 Prozent. Ein Wert, der in der langen und erfolgreichen Goalie-Karriere des 32-Jährigen Standard darstellt. Es ist die Ruhe, in der Wesslaus Kraft liegt. Nur drei Tage nach seinem unglücklichen Auftritt bei der 1:3-Heimpleite gegen die Eisbären Berlin, präsentierte sich der Schwede in Nürnberg in Bestform und war Vater des im Kampf um die Playoffs extrem wichtigen 3:1-Erfolgs beim Tabellenzweiten.

Wesslau zeigte eine perfekte Reaktion auf das Berlin-Spiel. „Es hat mich nicht überrascht. Wir wissen, über welch mentale Stärke Gustaf verfügt und dass er sich gleich wieder voll auf die nächste Aufgabe fokussieren kann“, sagte Haie-Sportdirektor Mark Mahon. Der Keeper verhinderte nicht nur gegen den von der Strafbank kommenden und frei auf ihn zulaufenden Dane Fox das sichere 1:1 (30.), in der hektischen Schlussphase behielt er beim Stand von 2:1 für Köln auch gegen Oliver Mebus und David Steckel die Übersicht. „Ich bin zu 100 Prozent wieder fit. Es ist immer schwierig hier zu spielen, weil die Eisfläche klein wirkt und Nürnberg große Spieler hat. Ich hatte heute viel zu tun“, schilderte Wesslau seine Eindrücke.

Seit sieben Spielen steht er wieder im Haie-Tor, nachdem ihn eine Knieverletzung drei Monate außer Gefecht gesetzt hatte. Mit ihm stehen die Kölner defensiv wieder deutlich stabiler und kassierten nur zwölf Gegentreffer „Ich finde, dass die Mannschaft zuletzt mehr und mehr zu einem Kollektiv geworden ist. Es geht immer darum gemeinsam zu kämpfen und den Spielplan konstant einzuhalten“, sprach Mark Mahon von einer positiven Entwicklung, die die Haie vor den letzten sieben Partien der Hauptrunde auf Platz vier geführt hat.

Nächstes Spiel in München

Mit verantwortlich dafür ist auch T.J. Mulock, der mit seinem ersten Saisontor zum 3:1 den Deckel auf den Sieg in Nürnberg schraubte. „Ich dachte zuerst, er sieht nicht, dass das Tor leer ist. Wie er den Puck dann von hinter der Mittellinie reinchippt, ist große Klasse“, beschrieb Mahon den Empty-Net-Treffer des Deutsch-Kanadiers 1:22 Minuten vor Schluss. Mulocks Wert für das Team liegt aber woanders. Als Mittelstürmer der vierten Reihe ist der 32-Jährige eher fürs Grobe zuständig.

Genau wie in Unterzahl, wo er unschätzbare Dienste leistet. Die Haie sind das beste Unterzahlteam der Deutschen Eishockey Liga und blieben in den jüngsten 20 Situationen mit Vier gegen Fünf ohne Gegentor. „T.J. akzeptiert seine Rolle und füllt sie mit Stolz aus. Die vierte Reihe bringt uns gerade viel Energie“, lobte Mahon den Center.

Der erste Erfolg über die Ice Tigers in dieser Saison und der erst zweite Sieg über eines der drei DEL-Topteams hat die Ausgangsposition der Haie im Playoff-Rennen etwas verbessert. Zwischen Platz vier und Augsburg auf Rang zwölf liegen aber weiterhin nur sieben Punkte. „Diese Enge ist Wahnsinn“, findet Mark Mahon. Die nächste Aufgabe führt die Kölner am Freitag zu Meister und Tabellenführer München. Wieder ein Topteam also, gegen das es bislang drei Niederlagen gab. Aber auch wieder ein Auswärtsspiel, von denen der KEC sieben der jüngsten acht für sich entscheiden konnte. Nicht die schlechteste Voraussetzung, um mit Wesslau und dem Dreier von Nürnberg im Rücken den nächsten Sieg folgen zu lassen.