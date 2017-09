Überragendes Powerplay

Mannheim. Wer in der Tabelle oben mitmischen möchte, muss auch mal die besiegen, die das gleiche Ansinnen verfolgen. Nach drei vergeblichen Anläufen in der neuen Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen Berlin, Nürnberg und München (jeweils 2:3) haben die Kölner Haie nun ihren ersten dieser Big Points gesammelt.

Von Martin Sauerborn, 29.09.2017

Nach dem überzeugenden 6:2 (2:0, 2:2, 2:0) im Klassiker bei Adler Mannheim rückte der KEC nach acht absolvierten Spielen so auch gleich wieder unter die Top Vier des DEL-Rankings.

Mannheim gegen Köln ist der Evergreen im deutschen Eishockey. Zum 122. Mal traf man sich am Freitagabend in der mit 13231 Zuschauern ausverkauften SAP-Arena. Die Haie kommen auch immer wieder gerne nach Mannheim. Gegen keinen Gegner nämlich haben die Adler auf heimischen Eis öfter verloren. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase mit Chancen auf beiden Seiten, machte es sich der KEC dann auch gleich mal dauerhaft im Adler-Drittel gemütlich und ging in Führung.

Blair Jones nutzte eine Vorlage von Sebastian Uvira aus spitzem Winkel zum 1:0 (9.) 1:0. Das Sturm-Duo aus der dritten Reihe war auf den Geschmack gekommen. In der 15. Minute lief Uvira mit Tempo auf Adler-Goalie Dennis Endras zu und legte auf Blair Jones ab, der locker zum 0:2 einschob. Es war schon der vierte Saisontreffer des nachverpflichteten Kanadiers. Wütende Mannheimer erhöhten im zweiten Drittel den Druck und verkürzten folgerichtig durch NHL-Star Devin Setoguchi (24.).

Doch die Haie verfügen in dieser Saison bislang über ein starkes Powerplay. Zweimal wanderte Adler Marcus Kink auf die Strafbank, zweimal schlug der KEC durch Ryan Jones (28.) und Frederik Eriksson (37.) gnadenlos zu. Weil Philip Gogulla aber seinen Schläger undiszipliniert über das Eis schleuderte, durfte Kink den Regeln entsprechend einen Penalty zum 2:4 verwandeln (39.).

Das ungewollte Geschenk tat den Kölner aber nicht nachhaltig weh, denn sie trafen auch in ihrem dritten Powerplay des Abends. Justin Shugg schob den Puck zum 5:2 über die Linie (50.). Neuzugang Felix Schütz setzte dann mit seinem ersten Saisontor den Schlusspunkt (57.) unter den insgesamt nun 25. Haie-Sieg in Mannheim. Schon am Sonntag (19 Uhr) geht es für das Team von Trainer Cory Clouston mit dem dritten von fünf Auswärtsspielen in Folge bei den Straubing Tigers weiter.

Köln: Wesslau; Ehrhoff, Potter; Sulzer, Müller; Lalonde Eriksson; Zerressen; Gogulla, Hospelt, R. Jones; Shugg, Schütz, Hanowski; Uvira, B. Jones, Krämmer; Wruck, Mulock, Latta. – SR.: Rohatsch/Schütz. – Zuschauer: 13231. – Tore: 0:1 B. Jones (8:55), 0:2 B. Jones (14:19), 1:2 Setoguchi (23:48), 1:3 R. Jones (27:52), 1:4 Eriksson (36:25), 2:4 Kink (39:00), 2:5 Shugg (49:25), 2:6 Schütz (56:12). Strafminuten: Mannheim 10; Köln 6.