Auch im Einzel dabei

21.02.2017 Delray Beach. Tommy Haas hat auf seiner Abschiedstournee ein erstes kleines Erfolgserlebnis gefeiert.

An der Seite des Kanadiers Vasek Pospisil gewann der 38-Jährige beim ATP-Turnier in Delray Beach in der ersten Runde der Doppel-Konkurrenz gegen den Belgier Steve Darcis und Adrian Mannarino aus Frankreich mit 6:4, 6:3.

Es war der erste Sieg des Tennis-Oldies bei einem ATP-Event seit den US Open 2015, als Haas ebenfalls im Doppel erfolgreich war. Im Einzel datiert der bislang letzte Sieg des gebürtigen Hamburgers sogar vom Wimbledon-Turnier 2015.

Haas hatte Anfang des Jahres nach mehr als einjähriger Pause wegen diverser Verletzungen sein Comeback gegeben, bei den Australian Open aber gleich in der ersten Runde bei einem 0:2-Satzrückstand gegen den Franzosen Benoit Paire aufgeben müssen. In Delray Beach ist er auch in der Einzel-Konkurrenz am Start und soll dort in der ersten Runde auf den Georgier Nikolos Bassilaschwili treffen. Im Laufe des Jahres will die frühere Nummer zwei der Welt ihre Karriere beenden. (dpa)